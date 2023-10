Juventus, Vlahovic e il video che agita i tifosi: che ci faceva a Madrid?

Il centravanti serbo appare in un filmato diffuso da un tifoso del Real mentre lascia un albergo della capitale spagnola: i supporter bianconeri temono manovre di mercato

17-10-2023 17:55

Che ci faceva Dusan Vlahovic a Madrid e perché ha tentato di nascondersi quando un tifoso ha iniziato a riprenderlo col telefonino? La domanda circola sul web tra i tifosi della Juventus dopo la diffusione di alcuni fotogrammi di un video girato nella capitale spagnola: molti temono che ci sia dietro il Real.

Juventus, Vlahovic in incognito a Madrid

Sembra proprio Dusan Vlahovic il ragazzo che, cappuccio in testa e sguardo basso, abbandona un noto albergo di Madrid, accompagnato da un paio di guardie del corpo. Ma cosa ci faceva il centravanti serbo della Juventus nella capitale iberica? La domanda agita i tifosi bianconeri, che temono un contatto tra il giocatore e il Real in ottica mercato.

Juventus, Vlahovic e il sospetto del contatto col Real

Vlahovic piace infatti molto al Real Madrid, che già in passato ha sondato la disponibilità della Juventus a cedere il suo centravanti. Joselu, il 33enne spagnolo prelevato dallo Stoccarda, sta conquistando spazio nella squadra di Carlo Ancelotti, ma oltre a lui il Real non ha un vero numero 9 in organico e Vlahovic permetterebbe di riempire quel vuoto con un giocatore di alto profilo sul piano tecnico. Nei frammenti del video – girato da un tifoso del Real – Vlahovic tende quasi a nascondersi: un atteggiamento che ha alimentato i sospetti dei tifosi della Juventus.

Juventus, tifosi preoccupati per il video di Vlahovic

Il Corriere dello Sport ha fatto sapere che ad accompagnare Vlahovic a Madrid c’era anche la sorella, ma non chiarisce perché l’attaccante sia volato nella capitale spagnola durante la pausa per le nazionali. Tra i commenti al video, sono molti i tifosi del Real che invitano Vlahovic a venire a giocare al Real.

Quelli della Juventus, invece, si limitano a manifestare la loro preoccupazione. “Purtroppo è proprio Dusan, brutto segno in vista di gennaio”, commenta Alex su Twitter. “Perché si nasconde? Dobbiamo preoccuparci?” si chiede Matthew. “Al Real un 9 vero manca…”, ricorda Fede, mentre Tiarossi prova a tranquillizzare i compagni di tifo: “Se fosse stato lì per quello, dubito si sarebbe fatto vedere”. “E infatti ha provato a nascondersi”, risponde Markus.