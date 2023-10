Juventus, Vlahovic salta anche il derby: la pubalgia è la grande paura dei tifosi bianconeri

Il serbo ancora fermo a causa della lombalgia, le possibilità che recuperi in tempo per la gara di sabato contro il Torino sono ridotte. E intanto gli juventini temono un’altra stagione complicata

05-10-2023 16:28

La Juventus dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic anche nel derby con il Torino di sabato. Il centravanti è ancora alla prese con la lombalgia e le speranze dello staff bianconero di vederlo in campo contro i granata sono ridotte al lumicino. Sul web intanto si fa largo la preoccupazione dei tifosi: la paura è che la pubalgia rovini la stagione del serbo.

Juventus-Torino, Vlahovic ancora fermo

Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus in vista del derby con il Torino di sabato. Le speranze di Massimiliano Allegri di poter disporre di Dusan Vlahovic sono flebili: l’attaccante serbo è ancora alle prese con la lombalgia, stamattina si è allenato a parte e molto difficilmente entrerà tra i convocati per la sfida contro i granata. La decisione finale da parte di Allegri arriverà domani: in questo momento, però, Vlahovic pare destinato alla tribuna.

Juventus, Vlahovic e la grande paura della pubalgia

Già assente contro l’Atalanta, Vlahovic preoccupa ora i tifosi della Juventus, che temono in un’altra stagione condizionata dagli infortuni. Nella scorsa il centravanti serbo collezionò solo 27 presenze in campionato, a causa prima di un problema muscolare agli adduttori e poi della pubalgia. E proprio la pubalgia rappresenta la grande paura del popolo della Juventus: il timore è che il problema possa ripresentarsi nei prossimi mesi, impedendo a Vlahovic di trovare la forma migliore.

Juventus, i tifosi preoccupati per Vlahovic

Sui social network molti tifosi della Juventus augurano a Vlahovic di tornare in campo il prima possibile, altri invece si dicono stanchi dei continui infortuni del serbo. “Guarisci presto Dusan, abbiamo bisogno di te”, l’augurio di Catie. “Dusan riprenditi ti prego”, le fa eco Dolcipensieri. ”23 anni e ne ha sempre una… pubalgia, lombalgia… ci serve uno affidabile”, commenta Boja. “Basta, vendiamolo: questo gioca 20 partite l’anno”, aggiunge Toxx.