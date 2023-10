Juventus, Del Piero all’Al-Nassr? Panico tra i tifosi, accuse e rimpianti

Altro che ritorno alla Juve, Del Piero potrebbe diventare il nuovo ds dell'Al-Nassr di Cr7: dopo l'Australia e l'India, è pronto a volare in Arabia

05-10-2023 12:00

Alex Del Piero torna alla Juve? No, perché Pinturicchio potrebbe approdare in Arabia Saudita e diventare il nuovo direttore sportivo di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. L’indiscrezione ha fatto immediatamente il giro del web, con i tifosi bianconeri amareggiati per il mancato ritorno del loro idolo in bianconero nelle vesti di dirigente.

Del Piero e quella chiamata della Juve mai arrivata

Dopo l’addio di Andrea Agnelli in seguito al caso plusvalenze, sembrava cosa certa il ritorno di Del Piero alla Juve, in una società tutta nuova. Ma alle voci non hanno fatto seguito i fatti, tanto è vero che Alex ha fatto scalo a Coverciano per seguire il corso Uefa Pro, che corrisponde al massimo livello di formazione per un allenatore di calcio.

L’Arabia Saudita chiama Del Piero: sarà il nuovo ds di CR7?

Intanto però è arrivata l’indiscrezione-bomba. La notizia è stata data su Twitter da ‘Fieldleague1’: Del Piero sarebbe molto vicino a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Al-Nassr, club in cui militano Cristiano Ronaldo, Brozovic, Sadio Mané e Laporte.

Già, perché la crescita del movimento calcistico araba non possa solo attraverso la collezione delle figurine in campo, ma anche mediante l’ingaggio di tecnici e dirigenti dal curriculum prestigioso. E lo testimonia l’ingaggio milionario di Roberto Mancini come ct della nazionale araba.

Del Piero potrebbe accettare la proposta dell’Al-Nassr

Una volta salutata la Juventus dopo esserne stato capitano e leader assoluto, Pinturicchio ha dimostrato di non avere preclusioni nell’accettare proposte anche singolari dall’estero. La leggenda biaconera, infatti, ha prima giocato in Australia tra le fila del Sydney FC per poi cedere alla corte del Delhi Dynamos, sbarcando così nel campionato indiano. Sembra proprio che Del Piero, oggi 48enne, sia pronto a vivere un’esperienza da dirigente – con poteri operativi – all’Al-Nassr.

I tifosi scatenati all’idea di Del Piero in Arabia

Fioccano le reazioni su twitter. Qualcuno storce il naso: “Scelta strana Alex, molto strana”, scrive Albert su Twitter. C’è chi proprio non comprende il motivo per Del Piero possa accettare di recarsi in Arabia. Ma la maggior parte dei sostenitori bianconeri difende il campione del mondo 2006: “Qualsiasi juventino critichi la sua scelta merita la scomunica”, afferma Maurizio.

“Quale sarebbe il problema se Alex facesse il direttore sportivo in Arabia? Cosa deve fare la muffa prima di una chiamata di Elkann? Anzi, un po’ di esperienza in questo settore è ottima” aggiunge ‘Matter_Of_BlackAndWhite’.

L’amore del popolo bianconero per Alex e le accuse alla Juve

“Agnelli lo ha cacciato, non gli ha permesso di mettere piede allo Stadium per anni e ora gli facciamo la morale se dovesse diventare il ds di una squadra che non è nemmeno italiana? Del Piero è la Juventus e non dovete nemmeno osare insultarlo” twitta Emiliano. “Ma cosa avrebbe dovuto fare? Aspettare la Juventus per sempre? Sinceramente meglio non vederlo in questa Juve che non lo rappresenta e non “mi” rappresenta per niente” rincara un altro utente. “Spero che porti la mentalità Juventina all’Al-Nassr e uno sceicco a Torino” chiosa ‘J’..