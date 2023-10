Juventus, Douglas Costa pronto a tornare: i tifosi si spaccano, perché sì e perché no

Douglas Costa, ex bianconero, apre ad un suo possibile ritorno alla Vecchia Signora. I tifosi si spaccano sul web all'idea di riaverlo in squadra

28-10-2023 10:57

Le grane delle squalifiche di Pogba per doping e Nicolò Fagioli per il calcioscommesse, costringono il direttore Giuntoli a fare mercato già da gennaio ma intanto sboccia un primo possibile affare di mercato per la Juve. L’indiziato numero uno sembra essere un ex mai dimenticato: il brasiliano Douglas Costa in una recente intervista ha aperto ad un suo ritorno alla Juve. Il club bianconero, poche ore dopo aver appreso questa notizia, ha lanciato sui social un video con tutte le giocate e i gol di Douglas Costa negli anni della Juventus. I tifosi si scatenano sul web all’idea di un suo possibile ritorno alla Vecchia Signora.

Douglas Costa si ripropone alla Juventus

Douglas Costa, attualmente svincolato dopo aver lasciato i Los Angels Galaxy, si è riproposto pubblicamente alla Vecchia Signora: “Nessun giocatore al mondo può rifiutare la Juventus. E’ il club del mio cuore, che amo e di certo non negherei mai una chiamata da parte del club. Ciò che desidero di più adesso è essere lì a lottare per tornare ai giorni di gloria, perché so che insieme ai nostri fan sarebbe possibile farlo! Ed è ai massimi livelli che la Juventus deve essere sempre”.

L’attaccante brasiliano ha poi aggiunto di non aver mai dimenticato la Juventus in questi anni lontano da Torino e di non perdersi in tv nemmeno una partita dei bianconeri: “Oltre alla sfida di riportare il club tra i migliori al mondo, io tifo Juventus e nessun giocatore potrà mai dirle di no. Ripeto, nessun giocatore al mondo può rifiutare una loro offerta. La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e quando ti fanno squillare il telefono, non puoi pensarci più di tanto. Devi accettare il più velocemente possibile! Indossare quei colori significa lasciare il sangue ad ogni allenamento e ad ogni partita. Perché la Juventus è una famiglia, una squadra di guerrieri, una squadra nata per essere campione sempre ogni anno. Vedo ancora tutte le loro partite”.

Il video di Douglas Costa postato dalla Juve scatena il web

Le parole di Douglas Costa hanno fatto presto il giro del web e il club bianconero ha prontamente pubblicato su Instagram un video che ritrae proprio l’esterno brasiliano, qualche anno fa, con la maglia della Vecchia Signora. Il post della Juventus ha scatenato i commenti dei tifosi juventini soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni del giocatore. Ecco alcuni commenti dei sostenitori bianconeri: “Vi prego mi state facendo morire.”, “Ma allora lo fate apposta?”, “Is coming back…!”, “State giocando con i miei sentimenti”.

Il possibile ritorno di Douglas Costa non scalda tutti i tifosi

Sul possibile ritorno del brasiliano a parametro zero a Torino la tifoseria è spaccata. C’è chi ricorda la sua lunga lista infortuni: “Tifoseria juventina che sbava per questo…bah… Ma non ricordate che negli ultimi anni in bianconero ha avuto più infortuni che gol?”. E ancora: “Che Douglas Costa voglia andare alla Juve lo capisco. Che sedicenti tifosi siano felici di questa ipotesi quantomeno sciagurata, mi sfugge.”

Molti tifosi bocciano il ritorno di Douglas Costa: “È chiaro che di giocatori del livello di Douglas Costa al solo costo di 6 mesi di ingaggio non ne trovi a gennaio, però io non so se al netto degli infortuni sia ancora un giocatore di quel livello lì, potrebbe tranquillamente essere un ex giocatore ormai. Non ne sono convinto.”

E infine: “Ma la Juventus non aveva detto di voler rinnovare e ringiovanire tutta la rosa? Abbiamo dei giocatori giovani scarsi e quelli buoni erano ludopatici. Pogba tra i vecchi guardate che fine. Adesso con Douglas Costa non oso nemmeno immaginare in che condizioni pessime sia...”