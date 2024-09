Juventus, Douglas Luiz ha perso anche il Brasile, le scelte del ct Dorival che spiega tutto

L'ex centrocampista dell'Aston Villa paga un adattamento ancora non riuscito nel calcio italiano. Le decisioni sugli altri due bianconeri verdeoro

L’ambientamento di Douglas Luiz in Italia si sta rivelando più complicato del previsto. Per ora il centrocampista, che originariamente doveva essere il fulcro del gioco della nuova Juve di Thiago Motta, sta vedendo poco il campo e ha addirittura perso anche la maglia della Nazionale. Il Ct del Brasile Dorival Junior lo ha infatti escluso dall’elenco dei convocati per i match di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Convocati del Brasile: Danilo e Bremer sì, Douglas Luiz no

Dorival Junior ha pubblicato l’elenco dei convocati per le sfide del Brasile contro Cile e Perù rispettivamente dell’11 e del 16 ottobre. Leggendo tra i nomi spiccano un’assenza in particolare: non è stato preso in considerazione lo juventino Douglas Luiz. Il selezionatore verdeoro si è limitato nella spiegazione a parlare di merito, mettendo in evidenza come questo giocatore non lo abbia ancora convinto.

Il merito nelle scelte ma le porte restano aperte

Le porte restano comunque aperte, sia al centrocampista che a tutti gli altri. Così si è espresso Dorival Junior parlando delle scelte effettuate per le partite di qualificazione al Mondiale del 2026: “Continueremo sempre a osservare ogni singolo atleta, indipendentemente dal continente in cui si trova. Alla base di tutto c’è il merito. Penso che stiamo cercando di essere il più precisi possibile in termini di definizione dei nomi. La permanenza dipenderà da ciascuno di essi“. Nella lista sono presenti, invece, gli altri due juventini Danilo e Bremer.

Anche Thuram è indietro nelle gerarchie

Anche oggi contro il Genoa Douglas Luiz non parte tra gli 11 titolari. Thiago Motta ha inaspettatamente annunciato la sua formazione, nella quale oltre al mediano sudamericano manca pure Thuram. Insomma, per ora il dispendioso mercato non ha portato a una rivisitazione interna delle gerarchie, tant’è che Locatelli è quasi una pedina irrinunciabile (oggi eccezione causa turnover) e persino McKennie è davanti a loro. Valutazione errata o necessità di altro tempo ancora per entrare concretamente nel credo tattico del mister?