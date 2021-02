Juventus, due titolari a rischio per l'Inter: Pirlo avvisa la squadra

Reduce da sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni, la Juventus non vuole fermarsi e insegue il terzo obiettivo della prima parte di stagione. Dopo il superamento della fase a gironi di Champions League come prima davanti al Barcellona e dopo la vittoria in Supercoppa Italiana ai danni del Napoli Andrea Pirlo vuole centrare la qualificazione alla finale di Coppa Italia.

Per i bianconeri si tratterebbe della quinta finale nelle ultime sette edizioni, con quattro successi.

Intervistato da J Tv alla vigilia del ritorno all'”Allianz Stadium” contro l’Inter dopo il 2-1 dell’andata a San Siro, Pirlo non vuole neppure sentire parlare della possibilità di accontentarsi di un pareggio o addirittura di una sconfitta con un gol di scarto:

“Bisogna partire con la mentalità che la qualificazione sia ancora da conquistare. Dobbiamo pensare che si parte da 0-0. Non possiamo rimanere fermi al risultato dell’andata, perché si è azzerato tutto. È come se fosse una finale, quindi dobbiamo avere l’aggressività di chi sa quello che vuole. L’obiettivo è troppo importante per lasciarselo scappare. “L’Inter è una squadra molto organizzata, la conosciamo bene. Conosciamo molto bene l’allenatore e inoltre hanno recuperato sia Lukaku che Hakimi che sono due giocatori fondamentali per il loro sviluppo di gioco”.

“Le sconfitte ci hanno convinto delle nostre potenzialità – ha aggiunto il tecnico bresciano – La chiave è che siamo molto più compatti. Giochiamo da squadra, corriamo l’uno per l’altro e ci aiutiamo in ogni situazione e questo fa fare il risultato, perché non prendere gol non è solo merito della difesa ma è merito di tutta la squadre. Si gioca tanto? È naturale che ci sia un po’ di stanchezza sia fisica che mentale, ma stiamo bene”.

Pirlo ha poi dato un paio di informazioni sulla formazione, in particolare sul partner d’attacco di Cristiano Ronaldo, mattatore all’andata: “Tornerà Buffon in porta e poi Kulusevski giocherà dal primo minuto”.

Arrivano però brutte notizie dal fronte infortunati. Arthur e Morata rischiano infatti di saltare la terza partita stagionale contro l’Inter. Entrambi i giocatori sono alle prese con una fastidiosa influenza intestinale che non ha nulla a che fare con il Covid-19, ma che ne mettono in dubbio la presenza in campo. Per Morata è possibile la convocazione per la panchina, mentre Arthur potrebbe non farcela.

Entrambi peraltro sono anche tra i tanti diffidati della rosa bianconera. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per la coppia Rabiot-Bentancur, con l’uruguaiano riposato dopo aver scontato un turno di squalifica in campionato contro la Roma.

OMNISPORT | 08-02-2021 19:10