Juventus, durissima risposta di Cobolli Gigli alle parole di Mourinho

21-02-2022 18:39

Dopo l’attacco indiretto di José Mourinho nei confronti della Juventus nel corso della partita tra la Roma e l‘Hellas Verona terminata 2-2 nell’ultimo turno di Serie A, arriva la piccata risposta dell’ex Presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli, in carica dal 2006 al 2009. Un marasma che rischia di sfociare in una squalifica pesante per lo Special One, ma non da meno sono i toni coi quali l’ex Presidente della Juventus parla di Mou e della sua precedente esperienza all’Inter.

Roma-Mourinho-Juventus: cosa è successo

Riavvolgiamo il nastro fino a sabato. Roma-Hellas Verona, i giallorossi vanno sotto due gol nel primo tempo e rimontano con la forza della disperazione nella seconda frazione grazie a gol dei giovanissimi Volpato e Bove. Mourinho a fina gara è imbufalito, calcia palloni in tribuna e bottiglie dove capita. Nel momento di maggior furore agonistico, lo Special One mima il gesto del telefono nei confronti dell’arbitro Pairetto urlandogli, da bordo campo “Ti manda la Juve, ti ha mandato la Juventus”.

Parole durissime, ripetute poi nel tunnel che porta negli spogliatoi, come riporta La Stampa. Un comportamento inammissibile da parte di un allenatore, accuse pesantissime che neanche la Roma ha fatto passare sotto traccia, con la società che a lungo dopo la gara si è scusata col direttore di gara.

Il portoghese ora rischia almeno tre turni di squalifica, tantissimi per un allenatore, oltre a una multa non indifferente.

Juventus, la risposta di Cobolli Gigli a Mourinho: “Un’immensa coglionata”

Non si è fatta però attendere la risposta, non in via ufficiale, da parte dell’ex Presidente bianconeri Giovanni Cobolli Gigli, in carica dal 2006 al 2009 nel periodo forse più delicato della storia della Vecchia Signora. L’ex patron ha attaccato duramente Mourinho dopo le sue parole, rimarcando anche fatti molto pesanti relativi a Calciopoli e ricordando le varie zone d’ombra che l’inchiesta ancora ha agli occhi dei più. Queste le sue parole:

“La reputo un’immensa coglionata. Nel processo sportivo, i carteggi dell’Inter, squadra da lui allenata, non furono trovati. Successivamente, venuti alla luce, è stato riscontrato anche lì un illecito sportivo e che era andato in prescrizione. Mourinho guardi prima alle società in cui stava invece di sputare sangue sulle altre società. Può essere un meccanismo che funziona ma può rivelarsi anche una bomba che ti esplode in mano”.

Un invito a guardare in casa propria, dunque, che non è sfuggito ai più, data la pesantezza degli attacchi di Mourinho, non nuovo a invettive spesso gratuite nei confronti dei bianconeri anche in contesti nei quali, la Juventus, non pareva parte interessata in alcun modo.

Per la lotta Scudetto, Cobolli Gigli dice Napoli

Nel corso dell’intervento dell’ex Presidente della Juventus c’è spazio anche per un commento sulla lotta Scudetto, mai così incerta negli ultimi anni. Sperando ancora in un successo bianconero, Cobolli Gigli considera il Napoli come la squadra più attrezzata per lottare al titolo della Serie A:

“Facendo tutti gli scongiuri, sì. Questo è il momento in cui i risultati che vengono sono importanti e non si può più dire che si recupererà. Il calcio ci presenta sempre nelle novità e delle situazioni difficilmente prevedibili. Tutte le squadre, anche le grandi, hanno il loro momento di debolezza e bisogna approfittarne. Il Napoli, nonostante gli infortuni, è rimasto a livelli alti di classifica, adesso, potrebbe cercare di fare del suo meglio. De Laurentiis, quest’anno, può stare davvero tranquillo perché Spalletti ha trovato una platea in cui si trova bene“.

OMNISPORT