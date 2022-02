Juventus, Dybala può aspettare: pronto il rinnovo che vogliono tutti

15-02-2022 10:42

La Juventus vuole costruire una base importante per il futuro. Lo vuole fare a partire dai giovani come più volte dichiarato dai dirigenti del club. La mossa di acquistare con un investimento importante Dusan Vlahovic prima e Zakaria poi vanno esattamente in questa direzione: costruire un asse giovane in grado di rappresentare il fulcro della Juve per molti anni a venire.

Juve: De Ligt verso il rinnovo

Proprio nel senso di costruire un telaio costruito da giovani e talentuosi, il club bianconero sta lavorando anche al rinnovo di Matthijs De Ligt. Se Chiellini e Bonucci rappresentano la storia recente della Vecchia Signora, il giocatore olandese sembra rappresentare il futuro. Messi a posto centrocampo e attacco, per Agnelli è arrivato il momento di pensare al reparto che ha reso la Juve la squadra più vincente degli ultimi 10 anni.

Nelle scorse settimane si era parlato molto di un possibile addio del calciatore olandese, il suo procuratore Mino Raiola era stato molto esplicito a proposito ma la situazione sembra essere completamente cambiata. L’arrivo di Vlahovic potrebbe aver rappresentato una grande spinta in tal senso facendo capire al giocatore e al suo entourage che la Juve non ha nessuna intenzione di abbandonare il posto tra le grandi d’Europa, anzi si prepara a occupare un posto ancora più prestigioso.

De Ligt: le voci sul rinnovo fanno impazzire i social

Secondo le ultime voci di mercato, Matthijs De Ligt sarebbe pronto ad accettare il rinnovo che la Juventus intende proporgli. Secondo alcuni voci il difensore potrebbe rinnovare fino al 2025 e nel nuovo contratto verrebbe inserita una clausola rescissoria più bassa a quella attuale. Ancora nulla di definitivo ma a quanto pare le due parti ci stanno lavorando con grande impegno.

Sui social è festa per i tifosi della Juventus che sono pronti a festeggiare per la permanenza di un giocatore dal futuro luminoso: “Lui è un juventino vero e lo canta pure”, scrive Giuseppe. Anche Fabio è entusiasta: “Torino è la città ideale per un calciatore. Si vive in centro senza dover essere blindati”. Ma c’è anche chi non sembra molto ottimista: “Considerata la scadenza attuale del contratto nel 2024, il rinnovo di un anno sarebbe utile solo in caso di cessione. A me non sembra una buona notizia”, commenta Max.

SPORTEVAI