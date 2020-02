Juventus e Inter: liste Uefa con due esclusioni importanti

Mancano tre settimane circa al via degli ottavi di finale di Champions League e dei sedicesimi di Europa League: Juventus e Inter hanno fatto le loro scelte per le liste da presentare all’Uefa. Tutto come previsto per Maurizio Sarri: nell’elenco dei giocatori torna capitan Giorgio Chiellini, escluso a settembre per infortunio. Fuori invece Merih Demiral, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori causa fino a maggio. L’altro grande assente di settembre, Emre Can, è stato ceduto da poco al Borussia Dortmund.

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.

Per quanto riguarda l’Inter, il grande escluso è Kwadwo Asamoah, che titolare inamovibile fino ad ottobre è stato poi frenato da un problema al ginocchio. Conte si è così coperto con gli arrivi di Moses e Young sulle fasce, entrambi in lista insieme all’altro neo acquisto Eriksen.

1 Handanovic, 2 Godin, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young

20 Borja Valero, 23 Barella​​​​​​, 24 Eriksen, 27 Padelli, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 87 Candreva, 95 Bastoni.

La Juventus affronterà il Lione negli ottavi di Champions: gara di andata il 26 febbraio in Francia, ritorno a Torino il 17 marzo. Inter in campo in Europa League contro il Ludogorets: andata prevista il 20 febbraio e il ritorno a San Siro il 27.

SPORTAL.IT | 03-02-2020 23:20