Juventus, Elkann torna in sella: è Guardiola il vero sogno per la prossima stagione

Cosa c'è dietro l'intervento di Exor e la possibile ricapitalizzazione in caso di mancato accesso alla Champions, la proprietà torna protagonista

La Juve c’è e batte un colpo. Non quella di campo, attesa oggi alla prima prova del fuoco targata Tudor, ma la proprietà di cui da tempo non si sentiva la voce. Dopo la rivoluzione di due anni fa, le dimissioni del CdA e del presidente Agnelli, il club aveva scelto il basso profilo: rarissimi gli interventi del presidente Ferrero ma anche di Calvo o Scanavino, totalmente assente John Elkann ma il precipitare della situazione ha spinto il n.1 di Exor a dare un segnale preciso.

L’intervento di Exor

La cassa di famiglia della holding Agnelli, ovvero la Exor, ha già stanziato 15 milioni per coprire i buchi dovuti all’esonero di Thiago Motta e del suo staff, un divorzio costato circa 15 milioni, ma soprattutto è pronta anche a una ricapitalizzazione se dovesse venir meno l’unico obiettivo sportivo rimasto, ovvero la qualificazione alla Champions League (che porterebbe in cassa 50 milioni di euro).

Il comunicato della Juventus

Nel lungo comunicato diramato dalla Juve è questo il passaggio principale:”Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della disponibilità di EXOR N.V., ha deliberato di procedere con la richiesta di un versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi € 15 milioni (il “Versamento”) la cui esecuzione sarà finalizzata immediatamente. Il Versamento resterà di esclusiva pertinenza di EXOR N.V. quale anticipazione di somme destinate alla liberazione di un aumento di capitale della Società la cui proposta – da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti – potrà essere definita soltanto all’esito delle analisi da compiersi al termine della stagione sportiva in corso e della Campagna Trasferimenti estiva”.

Le parole di Elkann

La Gazzetta riporta il pensiero di Elkann, tramite fonti a lui vicine. Il proprietario del club bianconero avrebbe detto: “Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juventus in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni. Mancano 9 partite alla fine del campionato: tutti, dirigenti, staff tecnico e giocatori, devono sentire la responsabilità di essere della Juve e dare il massimo”.

Il ruolo di Tether

Questa mossa è anche una risposta a chi pensava a un graduale disimpegno della famiglia Agnelli nella Juve dopo l’ingresso di Tether, la società di criptovalute che ha rilevato il 5% delle azioni facendo capire di avere ambizioni anche superiori. John Elkann non intende mollare la Juve, nè a favore di Devasini e Ardoino – i soci di Tether – nè di Andrea Agnelli, del cui ritorno si parla sempre più spesso.

Il sogno Guardiola

Sul fronte tecnico l’ultima novità: l’ingaggio di Tudor, preferito a Mancini che chiedeva un altro anno di contratto, nasconderebbe le vere intenzioni della proprietà. Se fino ad oggi si era sempre parlato del sogno Conte per la prossima stagione ecco spuntare il vero grande obiettivo, ovvero Pep Guardiola. Il ciclo del tecnico spagnolo al City sembra concluso e l’idea di allenare in serie A (dopo Liga, Bundesliga e Premier) lo stuzzicherebbe non poco. Guardiola vorrebbe però provare prima a vincere il Mondiale per club col City per poi dire eventualmente sì alla Juve ed ecco perché Tudor dovrebbe rimanere in panchina fino a Mondiale per club ultimato (con eventuale deroga per i giorni di luglio).

Da qui l’anticipazione sull’aumento di capitale: un segnale per garantire una campagna acquisti importante anche senza i soldi della Champions. Dopo aver tentato la strada dei tecnici “giochisti” con Sarri prima, parzialmente con Pirlo poi e infine con Thiago Motta, la Juve sogna di riprovarci con il “re” degli allenatori amanti dello spettacolo, seppur reduce da una stagione-no ma proprio per questo voglioso di prendersi una rivincita importante. Per ora è Fantacalcio, poi si vedrà.