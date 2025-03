Juventus, Motta nel mirino di Fagioli: la frase dell’ex si aggiunge alle accuse al tecnico bianconero 

Il centrocampista ha raccontato come la scarsa considerazione dell’allenatore l’abbia spinto a lasciare i bianconeri: per i tifosi è un nuovo motivo per attaccare l’italo-brasiliano

Le lacrime per l’addio alla Juventus, la rinascita con la Fiorentina culminata proprio nella convincente prestazione offerta domenica contro i bianconeri: Nicolò Fagioli ha raccontato al Corriere dello Sport la svolta avvenuta col trasferimento in viola, riservando un attacco a Thiago Motta che sui social è stato aggiunto dai critici del tecnico alle altre accuse a suo carico.

Fagioli e le lacrime per l’addio alla Juventus

La Juventus era la vita di Nicolò Fagioli, il centrocampista lo fa capire chiaramente nell’intervista concessa al Corriere dello Sport dopo la brillante prestazione offerta con la Fiorentina proprio contro i bianconeri, determinante per il successo per 3-0 dei viola. “Alla Juve sono stato undici anni, quando a fine dicembre ho deciso che me ne sarei andato mi sono sentito più leggero. Ma nel momento dell’addio ho pianto”, ha confessato Fagioli. “Una bella botta – ha poi aggiunto -. Ho pianto senza accorgermene, quel giorno mi sono reso conto che si chiudeva una lunga fase della vita, lasciavo i posti, i compagni, il tragitto di tutti i giorni. È stato traumatico”.

L’attacco di Fagioli a Motta e il confronto con Allegri

In viola Fagioli è rinato (“la Fiorentina mi ha accolto con tanto affetto”, le sue parole), il centrocampista ha potuto dare una svolta alla sua carriera in un momento negativo segnato dalla scarsa considerazione di Thiago Motta nei suoi confronti. Fagioli non attacca apertamente il suo ex allenatore, ma dal confronto col predecessore Massimiliano Allegri emergono le difficoltà vissute dal giocatore nei suoi ultimi mesi in bianconero.

“Alla Juve devi vincere, vincere, vincere, non puoi sbagliare. Se sbagli vai fuori. E se sei il giovane diventi il primo cambio e nessuno dice niente”, ha spiegato Fagioli facendo riferimento alle difficoltà del giocare in un top club come la Juve. In questo contesto, però, Allegri e Motta si sono comportati diversamente nei suoi confronti. “Solo Allegri mi ha dato la possibilità di giocare con continuità – ha aggiunto Fagioli -. Dopo Genoa e Lipsia, Motta non mi ha più considerato”.

Fagioli e il rapporto con Motta alla Juventus

L’accusa di Fagioli è chiara: l’atteggiamento di Motta nei suoi confronti ha influito in maniera negativa sul suo rendimento in campo, lo ha peggiorato come calciatore. “Quando sai che l’allenatore non ti vede, se manca la fiducia, ti prepari peggio – ha aggiunto il centrocampista -, vai al campo, senti la pesantezza dell’allenamento e naturalmente non rendi. Se entri per tre, quattro minuti e ti dicono che devi entrare meglio, dentro di te scatta qualcosa di negativo. La testa gira diversamente”.

Juventus, i tifosi stanno con Fagioli

Le considerazioni di Fagioli hanno avuto immediata eco sui social network, trasformandosi in un altro capo d’accusa nel processo mediatico aperto dalla stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus contro Motta. “Fagioli ha spiegato la differenza tra ominicchi (Thiago) e uomini (Max)”, il commento su X di Simone. “Stiamo arricchendo la Fiorentina, tra acquisti folli e cessioni in saldo che rivenderanno al triplo. Veramente complimenti”, scrive Angelo, evidenziando come l’addio di Fagioli sia stato un danno tecnico ed economico per la Juventus.

“Speriamo di non doverci pentire della sua cessione: italiano… juventino e cresciuto nel nostro ambiente”, si rammarica J1897. “Fagioli si merita il meglio – commenta Paolo – I danni di questi mesi sciagurati che sono stati fatti da Motta e da Giuntoli sono profondi e richiederanno tempi lunghi per essere smaltiti”. “Giuntoli e Motta hanno rovinato tutto”, scrive L’intenditoredip. “L’ennesima prova che Motta ha combinato solo disastri”, l’attacco di Michael.