Juventus: Gatti e Thiago, scintille in campo. Cosa è successo e perché non ha giocato dal 1'

Nelle ultime due partite contro Stoccarda e Inter il tecnico bianconero ha scelto il brasiliano titolare, attirandosi le critiche dei tifosi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sostituito con la Lazio. In panchina con lo Stoccarda e poi anche nel derby d’Italia con l’Inter. Gatti, che aveva iniziato benissimo la stagione, ha trovato spazio solo al minuto 77, quando la Juventus era sotto 4-3. Al momento del suo ingresso in campo, non è passato inosservato il gesto di Thiago Motta nei confronti del difensore: scintille che ne mettono in discussione il rapporto.

Juventus, che cosa è successo tra Thiago Motta e Gatti

La scelta di far partire ancora una volta titolare Danilo, che ha causato il secondo rigore di fila, e non Gatti proprio non è stata digerita dai tifosi della Juventus. Pioggia di critiche sull’italo-brasiliano, che sta abituando a scelte sempre più sorprendenti. Federico è stato gettato nella mischia solo al 77′ per l’assalto finale e proprio al posto del sudamericano, con la Juventus sotto di un gol.

Prima di entrare, il difensore ex Frosinone si è allontanato mentre l’allenatore gli stava fornendo le ultime indicazioni. Motta, allora, lo ha strattonato prendendolo per la maglia e urlandogli: “Dove vai? Ti sto parlando”. Un gesto motivazionale più che polemico, ma che indica come tra i due il rapporto – forse – si sia incrinato.

Perché Motta ha scelto di puntare ancora su Danilo

Nel post partita Thiago Motta ha spiegato ai microfoni di Sky perché ha schierato dal primo minuto Danilo, nonostante fosse reduce dalla prestazione negativa in Champions League con lo Stoccarda. “Sono due giocatori diversi – ha detto facendo riferimento anche a Gatti -. Danilo lo vedo meglio in fase di costruzione”. Ecco, è proprio questo il punto: secondo l’ex Bologna, l’impostazione da dietro poteva essere l’arma giusta per contrastare i campioni d’Italia dell’Inter.

Solo nel finale, poi, spazio al centrale italiano. “Gatti dalla panchina ci ha dato più solidità difensiva” ha sottolineato. In effetti la Juventus aveva sofferto tantissimo i nerazzurri, che, sul 4-2, hanno fallito numerose palle gol, finendo per subire il ritorno degli avversari trascinati dal gioiellino turco Yildiz.

Gatti-Motta: un rapporto minato dalle incomprensioni?

Ne ha parlato di recente TuttoSport alla luce delle ultime scelte di formazioni dell’allenatore bianconero. Nessuna rottura insanabile, per carità. Ma qualche incomprensione tra le parti c’è stata.

A partire dalla sostituzione di Gatti al minuto 72 della partita di campionato con la Lazio alla panchina e al mancato impiego a gara in corso con lo Stoccarda (Motta ha preferito inserire Rouhi per Thuram dopo il rosso a Danilo subendo poi il gol dell’ex Atalanta Tourè). Quanto successo durante Inter-Juventus allontanerà i due o rinsalderà il rapporto?