Juventus, Giuntoli e il vice-Bremer per la difesa colabrodo: tutti i nomi in agenda

Il muro bianconero di Motta è crollato in 180 minuti. Il ds al lavoro in vista di gennaio: l'ex Inter Skriniar in cima alla lista ma non è l'unico

Nel calcio, si sa, tutto cambia. Da una partita all’altra. E così da imperforabile la difesa della Juventus si è trasformata in colabrodo. A gennaio urge correre ai ripari: Giuntoli farà di tutto per regalare a Motta un difensore esperto e di personalità in grado di non far rimpiangere l’infortunato Bremer.

Juventus, allarme difesa: Giuntoli al lavoro per gennaio

Alla lunga, quando la coperta è corta, ‘padre tempo’ presenta il conto. Ed è proprio quello che è successo alla Juventus, che ha retto fin quando ha potuto il peso dell’assenza di Bremer, prima di sprofondare negli ultimi 180 minuti con sei gol incassati tra Inter e Parma.

Senza il brasiliano ex Toro Gatti e Kalulu hanno perso certezze e, nonostante l’esperienza, il rispolverato Danilo non si è fin qui rivelato all’altezza. Anzi, le sue ultime tre gare da titolare si sono rivelate disastrose. Bisogna tenere botta fino alla riapertura del mercato a gennaio, quando Giuntoli piazzerà sicuramente un colpo.

Mercato, tutti i nomi: ecco chi è un cima alla lista

Il nome più caldo rimanda a una vecchia conoscenza del campionato italiano: Milan Skriniar, ex Sampdoria e soprattutto Inter, ormai fuori dal progetto Paris Saint-Germain. Solo 201 i minuti collezionati in Ligue 1, zero in Champions: Luis Enrique non si strapperebbe certo i capelli in caso di addio al nazionale sloveno.

L’ostacolo, però, è rappresentato dall’ingaggio monstre da 9 milioni netti del centrale: l’unica via percorribile è quella del prestito con stipendio condiviso tra i due club. Dalla Francia all’Inghilterra, più precisamente Londra: l’ex Dragusin non rientra più nei piani del Tottenham. E, ancora, Bijol dell’Udinese e Tah, che andrà in scadenza a giugno col Bayer Leverkusen.

Non solo la difesa: la Juve pensa a un colpo in attacco

Lo riferisce su X l’esperto di mercato Paolo Paganini, secondo cui la Signora è interessata per la difesa a Tomori del Milan e in attacco a Raspadori, che non sta trovando spazio nel Napoli agli ordini di Conte. Già, come vice Lukaku il tecnico pugliese gli sta preferendo Simeone: ciò significa che Jack rischia seriamente il posto in Nazionale.

“La Juventus sta provando queste due soluzioni (non facili) in vista del mercato di gennaio per rinforzare l’organico dopo l’infortunio di Bremer e i tempi più lunghi di recupero di Milik” ha scritto Paganini. Non resta che attendere le mosse di Giuntoli.