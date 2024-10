Juventus, il battibecco tra Danilo e Gatti diventa virale sui social: nella caccia al colpevole spunta Thiago Motta

Il pareggio interno contro il Parma ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri che vedono allontanarsi la testa della classifica: dopo l’infortunio di Bremer, la difesa ha perso sicurezza

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il pareggio che non ti aspetti. La Juventus non riesce a conquistare i tre punti nel match contro il Parma a soli tre giorni dalla grande prestazione sul campo dell’Inter. I bianconeri vedono allontanarsi la testa della classifica, ora distante 7 punti dal Napoli di Antonio Conte e cominciano a spuntare anche le prime critiche per Thiago Motta.

Il ko di Bremer e le difesa che non c’è

Una difesa che sembrava inviolabile. La Juventus ha cominciato il suo campionato blindando la proprio porta. Nelle prime 6 gare di campionato i bianconeri non hanno subito neanche un gol riuscendo a conquistare il clean sheet contro Como, Verona, Roma, Empoli, Napoli e Genoa. Poi sono arrivati i primi gol subiti e i primi problemi dovuti in particolare all’infortunio di Bremer che fino a quel momento era stato un punto di riferimento. Il primo gol subito in campionato è stato quello che ha permesso al Cagliari di uscire indenne dall’Allianz Stadium, poi sono arrivati i 4 subiti a San Siro contro l’Inter e le due reti contro il Parma.

Il battibecco tra Danilo e Gatti

Tra le immagini che rimangono del match contro il Parma c’è anche un piccolo battibecco tra i due difensori centrali della Juventus con il labiale del brasiliano Danilo nei confronti di Gatti molto evidente: “Ma dov’eri?”. Il riferimento è al secondo gol del Parma che vale l’1-2 e l’occasione sfumata di conquistare il bottino pieno in casa. E’ evidente come qualcosa sotto il profilo dell’organizzazione difensiva si sia rotto dopo l’infortunio di Bremer e ora tocca a Thiago Motta riportare stabilità magari scegliendo una coppia centrale di riferimento a cui affidare la difesa in più match consecutivi.

Danilo, Gatti…e Thiago Motta: caccia al colpevole

Il video del battibecco tra Danilo e Gatti diventa presto virale sui social con i tifosi della Vecchia Signora che si spaccano sul principale colpevole. Nelle ultime uscite e in particolare tra Stoccarda e Inter, è evidente che il brasiliano Danilo è apparso quello più in difficoltà con due rigori concessi per falli molto simili tra Champions e Milano. Ma nell’ultimo match, quello con il Parma, è stato Gatti a non aver giocato all’altezza delle precedenti uscite.

“Il peggiore con il Parma è stato Gatti. Fuori posizione per tutta la partita, il gol è colpa sua che era avanzatissimo”, commenta Crucitti. Anche Gian la pensa allo stesso modo: “Danilo ha ragione. Gatti è stato imbarazzante. Dopo tre minuti viene sovrastato da Delprato. Poi durante tutta la partita mica il suo avversario diretto a tre metri di distanza. Penso di non avergli visto fare nemmeno un fallo”. Ma in molti puntano il dito contro il brasiliano: “Da quando è diventato titolare inamovibile sono nati i problemi difensivi”. Una situazione dalla quale non si salva nemmeno Thiago Motta che dopo il pari interno con il Parma ha cominciato a subire le prime critiche proprio per le scelte di formazione in difesa.