Juventus, i tifosi hanno scelto l'erede di Allegri in panchina

Non è vero, ma ci credo. Che Massimiliano Allegri non sia più amatissimo dai tifosi della Juventus è ormai acclarato, così come sono in tanti quelli che dall’anno prossimo non lo vorrebbero più sulla panchina della Vecchia Signora. Non è bastata la rimonta che ha cominciato la squadra bianconera per far cambiare idea a chi è rimasto scottato dall’avvio choc ma sorprende che tra i suoi eredi sia spuntato addirittura il nome di Marco Landucci. Con il vice in panchina per la squalifica di Allegri la Juve non solo ha vinto due partite (con Roma in campionato e Sampdoria in coppa Italia) ma ha segnato 8 gol mostrando un gioco più offensivo e divertente.

Per i tifosi Landucci deve diventare l’allenatore in prima al posto di Allegri

Tra il serio e il faceto da ieri sera il tema è diventato un tormentone sui social: “Se mettiamo Landucci in panchina facciamo la remuntada e vinciamo lo scudetto a marzo” o anche: “non mi piace essere precipitoso nei giudizi, ma credo che siamo davanti al più grande allenatore italiano di sempre”, oppure: “Dopo due partite di Landucci posso ufficialmente dire che io Max non lo voglio più, aspetto maggio per il post di addio o sono troppo cattiva?”

C’è chi scrive: “Notte insonne pensando al Landucci Ball e a ciò che vinceremo quest’anno con lui” oppure: “Soluzione ai problemi della Juve: far espellere Allegri ad ogni partita. Landucci in panchina” e ancora: “Se con Landucci facciamo 4 gol a partita almeno un 7 se lo merita”

La scaramanzia vale fino a un certo punto, c’è chi ci crede davvero: “Diciamo che Max ha dettato le strategie. A come attuarle ci ha pensato Landucci” oppure: “E se facessimo fare ad Allegri il vice di Landucci ?” e ancora: “Landucci è il vero Mister. AllegriOut”

I tifosi sono scatenati: “Landucci resta sempre in panchina, almeno tu di calcio capisci” o anche: “Non vorrei dire eh, ma se Allegri cedesse almeno il suo posto a Landucci in Champions league la vinciamo eh” e infine: “Prima conferenza post partita dove sento parlare di come abbiamo preparato tatticamente la gara: “Costruzione a 3..”. Prima volta che capisco che si sta provando qualcosa da quel punto di vista. Curioso che sia Landucci a dirci quest dopo un’ottima partita”

