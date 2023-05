Juventus, il futuro di Pogba è già stato deciso: le mosse sul mercato

Stagione finita dopo l'ultimo infortunio ma il francese sarà a Torino anche la prossima stagione. In arrivo anche un rinforzo per il centrocampo bianconero.

16-05-2023 10:33

La seconda avventura in bianconero di Paul Pogba non è cominciata nel migliore dei modi. Va in archivio una stagione maledetta per il francese che, comunque, non si muoverà da Torino.

Pogba, la stagione è finita con la Cremonese

Tornato la scorsa estate in bianconero tra gli applausi, il primo anno di Paul Pogba alla Juventus (seconda avventura) è stato fallimentare. In totale, solo pochi spezzoni di partita e una solo partita da titolare, quella contro la Cremonese. La miseria di 10 presenze, con zero gol.

Una stagione condizionata dai tanti, troppi infortuni. Di fatto, l’ex Manchester United non è mai stato a disposizione di Max Allegri. L’ultimo stop, contro la Cremonese, ha sancito la fine della sua annata.

Pogba, il futuro sarà ancora bianconero

Nonostante abbia deluso in questa stagione, Paul Pogba non si muoverà da Torino. Sarà nella rosa bianconera 2023/24, con la speranza di tornare al meglio della condizione fisica. Ha un contratto di quattro anni con la società bianconera. Il suo ingaggio è importante, pari a otto milioni di euro netti a stagione.

Insomma, impossibile pensare ad un addio, considerato che, in queste condizioni, nessuno si farebbe avanti per averlo. Inoltre, la Juventus sarebbe ancora convinta della bontà dell’operazione. Se riuscirà a mettersi alle spalle i tanti problemi fisici, Paul Pogba potrebbe ancora essere il leader della squadra.

Juventus, intanto si punta a rinforzare il centrocampo

Certificata la permanenza del Polpo anche per la prossima stagione, la Juventus pare comunque intenzionata a provare a migliorare il centrocampo. In pole position ci sarebbe il nome di Davide Frattesi.

Il centrocampista in forza al Sassuolo piace a tanti club (non solo italiani). La sua quotazione sarebbe di 40 milioni di euro. Una cifra elevata anche per la Juventus che, tuttavia, potrebbe anche cercare di inserire nella trattativa delle contropartite tecniche gradite al Sassuolo. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.