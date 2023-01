05-01-2023 11:16

Entrato a gara in corso per aiutare la Juventus a battere la Cremonese, Moise Kean si è reso protagonista di un gestaccio nei minuti finali dell’incontro: le telecamere hanno infatti immortalato l’attaccante bianconero mentre faceva la linguaccia a un avversario. In poche ore l’immagine è diventata virale sui social network: ma con chi ce l’aveva Kean?

Cremonese-Juventus partita tesa

La partita tra Cremonese e Juventus è stata molto tesa, specialmente nel finale di gara. Dopo alcuni episodi arbitrali – su tutti il gol annullato al grigiorosso Dessers – ad accendere la miccia della tensione è arrivato il gol di Arek Milik in pieno recupero, che ha regalato la vittoria ai bianconeri. Dopo la rete dell’1-0 della Juventus, la partita è continuata per alcuni minuti e al 95’ Kean s’è reso protagonista di un gesto diventato poi virale sui social network.

Cremonese-Juventus, la linguaccia di Kean

Kean è stato infatti immortalato mentre faceva la linguaccia a un avversario: ma con chi ce l’aveva l’attaccante della Juventus? L’obiettivo del suo gesto era Charles Pickel, centrocampista della Cremonese, con cui Kean ha avuto un battibecco dopo uno scontro di gioco. Al 95’, infatti, Kean è stato ammonito dopo un fallo sul giocatore svizzero: alla reazione di quest’ultimo, il centravanti della Juventus ha risposto con la linguaccia.

Juventus, il gestaccio di Kean virale sui social

Il gesto di Kean non è passato inosservato. Sui social network molti tifosi della Juventus sono andati a riprendere il fotogramma della linguaccia e l’hanno utilizzato per alcuni meme: sorpresi dalle dimensioni della lingua di Kean, molti tifosi hanno paragonato la sua linguaccia al tipico gesto dei membri dei Kiss, la rockband statunitense capitana da Gene Simmons, celebre per il trucco pesante e, appunto, le lingue penzoloni durante l’esecuzione dei loro brani.

“Una partita dal finale piccante”, il commento su Twitter di Eagles all’immagine del gesto di Kean. Altri, come Paolo, hanno invece gradito meno: “Ma perché?”, si domanda il tifoso nel suo post. Mario, infine, ironizza sui recenti casi riguardanti la giustizia sportiva e penale con al centro i bianconeri: “Cosa rischia la Juve per la lingua di Kean?”.