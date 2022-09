15-09-2022 10:30

Vincenti ma odiati da tutte le altre tifoserie. Questa la storia della Juventus ed è dunque quasi ovvio che, ora che la Juve fa molta fatica a vincere, i supporter delle altre squadre italiane vadano alla carica contro la Vecchia Signora, approfittando di ogni suo passo falso per lanciare sfottò e prese in giro.

Juventus, il crollo col Benfica

Lo strumento migliore per questa attività restano il web e i social network, dove anche ieri sera, dopo la sconfitta interna della squadra di Massimiliano Allegri in Champions League contro il Benfica, i supporter anti-Juve si sono scatenati.

Juventus e gli sfottò su Candreva

Il nome che spunta più spesso all’interno dei loro post, però, non è quello del tecnico bianconero o di un giocatore della Juventus, ma di Antonio Candreva. Ovvero il centrocampista della Salernitana sulla cui posizione in occasione del 3-2 annullato dal VAR ad Arek Milik nella gara di domenica sera all’Allianz Stadium si sono scatenate polemiche infinite negli ultimi giorni. Polemiche che hanno quasi oscurato la brutta prestazione della Juventus contro i campani.

Il Benfica e gli attacchi degli anti-Juve

Dopo il k.o. con il Benfica, dunque, il nome di Candreva torna utile agli anti-Juve per pungere il mondo bianconero. “La partita di Champions va ripetuta, il Benfica era in campo con dodici giocatori, ci sono delle immagini che attestano la presenza di Candreva in campo con la maglia del Benfica”, scrive sarcasticamente Jessico. “Ma Candreva teneva in gioco tutti pure ieri sera?”, il commento di Davide. Stesso tono per Erica: “Comunque Candreva non c’è mai, quando serve”.

DonFor sottolinea invece la prova deludente di Vlahovic: “Non è colpa sua, Vlahovic cercava Candreva per vedere se lo teneva in gioco!”. Al serbo è stato anche annullato il 2-2 per un fuorigioco di Di Maria, ovvio il riferimento da parte di un tifoso dell’Inter come Emcar: “Che Di Maria fosse tenuto in gioco da Candreva è stato già detto?”. “A furia di parlare di Candreva e della Salernitana vi siete dimenticati di giocare il secondo tempo contro il Benfica”.