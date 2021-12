Juventus, incontro con l'agente di Ramsey: possibile l'addio a gennaio

09-12-2021 19:10

Il futuro prossimo di Aaron Ramsey potrebbe essere lontano dalla Juventus. In tal senso oggi si è svolto un importante incontro tra l’agente del gallese e la società bianconera.

L’ipotesi di una risoluzione consensuale del contratto non è mai stata sul tavolo anche perché impraticabile, possibile invece se non probabile una cessione già durante la finestra di gennaio.

Ramsey, d’altronde, non sta trovando spazio neppure con Allegri anche a causa dei continui infortuni. Un problema ormai atavico che ha pesantemente condizionato la sua avventura in bianconero.

Il centrocampista, ex Arsenal, ha però ancora un buon mercato soprattutto in Premier League ed è proprio lì che potrebbe trovare una nuova sistemazione permettendo alla Juventus di fare spazio e risparmiare almeno in parte sul suo pesante ingaggio.

OMNISPORT