In serata (20:45), all’Allianz Stadium, va in scena Juventus-Inter. Il Derby d’Italia promette scintille. I bianconeri, a -2 dai nerazzurri, sognano il sorpasso. La squadra di Simone Inzaghi punta a scappare a +5.

Juventus-Inter, chi perde è perduto: il pareggio non serve

Attesa spasmodica per Juventus-Inter, big match della 13a giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, dopo la figuraccia in Champions League, vuole riscattarsi in campionato. Dall’infermeria giungono buone notizie, anche se Dusan Vlahovic non pare destinato a giocare. La Vecchia Signora punta al successo per rilanciarsi definitivamente nella corsa almeno ad un posto in Champions League e superare in classifica proprio l’Inter (ora a +2 sui bianconeri).

L’Inter, dopo la conquista del pass per gli ottavi di finale di Champions League, vuole continuare il buon momento anche in campionato. Ancora senza Romelu Lukaku, Simone Inzaghi ha già fatto le sue scelte con il duo offensivo formato da Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Sbancare l’Allianz Stadium significherebbe certificare la forza dell’Inter e tornare pienamente in corsa per lo Scudetto (Napoli permettendo). Il pareggio, a conti fatti, non è un’opzione valida per nessuna delle due squadre.

Daniele Doveri, l’arbitro di Juventus-Inter

Sarà Daniele Doveri l’arbitro del Derby d’Italia, valido per la 13a giornata di Serie A, Juventus-Inter. Il fischietto romano avrà come assistenti il duo Carbone-Giallatini. Il quarto uomo sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR Aleandro Di Paolo.

Terza direzione di gara per Daniele Doveri con la Juventus protagonista: due vittorie nerazzurre, compresa la Supercoppa Italiana decisa da un gol di Alexis Sanchez nel supplementare. In totale, su 22 gare dirette dal fischietto romano, la Vecchia Signora ha vinto 12 volte (cinque pareggi e altrettante sconfitte).

Il bilancio di Daniele Doveri con l’Inter è di 11 vittorie, sette sconfitte e nove pareggi. Il fischietto romano è stato l’arbitro di Inter-Bologna dello scorso anno, gara che è costata lo Scudetto ai nerazzurri.

Juventus-Inter, probabili formazioni: due ritorni tra i bianconeri

Max Allegri recupera Angel Di Maria e Bremer per il big match con l’Inter. Simone Inzaghi con il duo offensivo Dzeko-Lautaro Martinez.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri

Juventus-Inter, i precedenti: dominio bianconero in casa

(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calahnoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Sono ben 178 i precedenti in Serie A con 85 vittorie bianconere e 48 nerazzurre (45 i pareggi). In casa della Juventus, dominio bianconero: 61 vittorie contro le 12 nerazzurre.

Dopo la vittoria per 1-0 firmata dal rigore di Çalhanoglu lo scorso aprile, l’Inter potrebbe ottenere due successi consecutivi contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2003/04, quando era guidata da Alberto Zaccheroni – per risalire a due vittorie nello stesso anno solare nel massimo campionato bisogna invece tornare al 1987.

Considerando i principali 10 campionati europei 2022/23, solamente il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol della Juventus (sette). L’Inter ha incassato 17 gol finora (era dal 2011/12 che non ne subiva così tanti a questo punto del campionato di Serie A).

Juventus-Inter, dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Inter (20:45) sarà tramessa in diretta in esclusiva su DAZN: per vederla sarà necessario scaricare l’app su smart tv compatibile, o su dispositivi mobili. La gara sarà disponibile anche sul bouquet di Sky Zona DAZN.

