Juventus-Inter, Allegri lascia a casa Pogba e Bonucci

Tra i convocati bianconeri torna Chiesa. La semifinale di andata di Coppa Italia è in programma oggi alle 21 all'Allianz Stadium

04-04-2023 13:35

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita tra Juventus e Inter, in programma questa sera alle 21 e valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Non ci sono Paul Pogba e Leonardo Bonucci, mentre torna a disposizione Federico Chiesa, che dovrebbe partire dalla panchina e forse entrare per uno spezzone di partita.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.