Juventus-Inter non finisce più: dure accuse di un giocatore nerazzurro

Continuano a infuriare le polemiche relative al derby d’Italia di ieri sera tra Juventus e Inter. I tifosi sono furibondi sui social network e nel loro mirino, oltre all’arbitro Calvarese e le sue decisioni, oltretutto prese col VAR, c’è il club bianconero, che ha vinto per 3-2 con rigore decisivo di Cuadrado e che è già nell’occhio del ciclone per l’adesione, tuttora senza alcun pentimento, alla famigerata Super Lega.

Così all’indomani non si è ancora spenta la rabbia dei giocatori dell’Inter, anticipata dalle dichiarazioni del vice allenatore Christian Stellini, che ha parlato al termine della gara al posto di Antonio Conte: “Siamo venuti qui per dimostrare di essere i più forti e ci siamo riusciti. Gli episodi non vanno neppure commentati, sono evidentissimi”.

Ancora più esplicito Marcelo Brozovic, espulso nel finale per doppia ammonizione, e durissimo attraverso un post su Instagram: “Partita scandalosa, sempre forza Inter” ha scritto il centrocampista croato, che ha pure aggiungo al proprio post l’emoticon raffigurante un clown.

Ecco invece alcune delle reazioni sui twitter dei tifosi, con l’hashtag #juveout e riportate da ìcalciomercato.itì.

“Rigore da confusione. Mai visto al mondo. Ufficio inchieste intervenga subito!!!”

“Dal 19 agosto 2017 esiste il VAR in Serie A, nel giro di tre anni e mezzo siamo punto e a capo. Qui a chiederci come siano possibili certe cose. L’unica via è probabilmente rendere pubblici gli audio di tutti gli episodi gravi, non vedo altra strada per separare errore e scelta”.

“Tutto il calcio italiano dovrebbe protestare per simili scempi sportivi, invece tutti zitti”.

Insomma, sembra di essere tornati all’epoca pre-Calciopoli, addirittura fino al famoso Juventus-Inter del 1998, quando i tifosi nerazzurri insorsero per un rigore negato a Ronaldo per fallo di Iuliano.

Ma ora i social network e i mille siti internet amplificano queste reazioni, e tra l’altro lo stesso Alessandro Del Piero, da opinionista Sky, ha espresso ieri sera i suoi dubbi sul rigore decisivo.

OMNISPORT | 16-05-2021 16:00