Napoli, controsorpasso alla Juventus: Champions a un passo

Il Napoli di Gennaro Gattuso non sbaglia neanche un colpo, e all’Artemio Franchi di Firenze conquista tre punti fondamentali per la lotta Champions con un 2-0 che non lascia storie. Insigne e un autogol di Venuti timbrano il successo partenopeo in una partita dai ritmi abbastanza bassi come al solito nel finale di stagione in Serie A. Il 23 maggio il Napoli se la vedrà col Verona di Ivan Juric, e allora sapremo quale sarà il destino degli azzurri e anche di Gattuso.

Le formazioni iniziali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

Nei primi 10 minuti ci sono occasioni da entrambe le parti, ma la prima vera palla gol è del Napoli col polacco Zielinski: ottimo spunto di Osimhen, che punta Pezzella e scarica al centro per Zielinski. Il polacco scocca un tiro potente e centrale che costringe Terracciano a un volo plastico. Subito dopo la partita si anima, con un gol annullato per fuorigioco a Vlahovic, che aveva insaccato di testa ma in posizione di offside.

Il primo tempo segue un copione fisso: ritmi davvero bassi come sempre quando ci si avvicinna all’estate, il Napoli prova ad impostare con la testa e la Viola gioca di reazione.

Al minuto 33 è Lorenzo Insigne a sapaventare la Fiorentina, con una punizione angolatissima che si stampa sulla traversa. Attenzione alle minacce dalla distanza come quest’ultima; il Napoli vanta 22 gol da fuori area in questo campionato: eguagliato il record in una stagione in Serie A stabilito dalla Juventus 2014/15 (22).

L’episodio che cambia la partita è il calcio di rigore assegnato al Napoli, per fallo di Milenkovic su Rrahmani. Un fallo ingenuo, dato che la palla era distante dai due, e assegnato dal VAR, che causa un vero e proprio caos in campo e la conseguente espulsione, dalla panchina, del portiere titolare viola Dragowski. Dagli 11 metri si presenta Lorenzo il Magnifico che sbaglia ma poi ribatte in rete un facile tap-in. 1-0 Napoli.

Scatenato Insigne in questo secondo tempo, con lo scugnizzo partenopeo che colpisce il palo al 64′: sontuosa triangolazione di tacco con Zielinski, si presenta in area di rigore e scarica un tiro angolato che centra il palo! Secondo ferro della gara per Insigne.

Il raddoppio del Napoli arriva al minuto 68 con l’autogol di Venuti, con la complicità di Zielinski: rasoiata chirurgica di Osimhen a cambiare il gioco per Insigne, che appoggia per il sinistro del polacco. Tiro sporcato che si insacca nell’angolino.

Con questa vittoria il Napoli fa un passo verso la Champions League, i cui piazzamenti si decideranno all’ultima giornata di Serie A. Attualmente, gli azzurri sono a quota 76 punti in 37 partite, ergendosi fino al terzo posto. Diversa la classifica della Fiorentina, che con 37 partite si trova 13imo a 39 punti.

OMNISPORT | 16-05-2021 14:27