Juventus: Koopmeiners verso la panchina, Thiago Motta si arrende e i tifosi lo scaricano

L'olandese continua a deludere, pazienza finita per il tecnico che si gioca tutto tra Psv e Inter: i numeri del flop e la rabbia dei fan

Doveva essere il fiore all’occhiello del mercato estivo ma quei 60 milioni spesi per Koopmeiners rischiano di diventare il principale capo d’accusa per Giuntoli e Motta dopo una prima metà di stagione da incubo per l’ex Atalanta. Il tecnico non ci ha mai rinunciato finora: nella sua Juve nessuno è intoccabile tranne lui ma forse la pazienza è finita e ora Koop rischia seriamente la panchina.

Anche a Como Koop tra i peggiori

Ad entrare nella tabellina dei peggiori in campo è abituato Koopmeiners ma a Como forse si è vista la sua peggior partita: impalpabile, prevedibile, avulso dalla manovra e finanche dannoso come nell’azione del pareggio di Diao quando si è fatto soffiare una palla sanguinosa da Cutrone in maniera clamorosa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove gioca Koopmeiners

Ma quale è il ruolo di Koopmeiners? Thiago Motta l’ha schierato ovunque, perfino falso nueve, anche se sostiene che il suo ruolo ideale è quello del n.10 ma in tutti i ruoli in cui è stato schierato ha stentato e ora l’allenatore bianconero riflette. Dopo l’ondata di critiche che l’ha travolto Thiago sa di giocarsi tanto tra la Champions col Psv e l’Inter in campionato domenica prossima. E la panchina per Koopmeiners è in questo momento l’ipotesi più accreditata.

I numeri del flop di Koopmeiners

Impietosi i numeri dell’olandese. Con l’Atalanta era già a quota 6 reti a questo punto della stagione, con una percentuale del 22,2% di reti sulle conclusioni tentate, oggi crollata fino al 3,03%. Discorso simile anche in fase difensiva, dove prima c’era una media del 4,72 di palloni recuperati in fase di non possesso, oggi scesa a 2,30.

I tifosi hanno perso la pazienza

Fioccano le reazioni sui social: “Peggiorato in tutto, ma migliorato tantissimo a fare il vigile” e poi: “Gioca in ruolo che non adatto alle sue caratteristiche. Non è coinvolto nel gioco ed è demoralizzato. Ti comprano Koopmeiners e Douglas Luiz e per vari motivi non li metti in considizione di essere decisivi. Sulla gestione di questi due giocatori Motta lascia molte perplessità” e anche: “Veder giocare sempre dal primo minuto sto scarsone di Koopmeiners, per fare il vigile e far segnare gli avversari, deve essere ancor più demotivante” e ancora: All’Atalanta Koopmeiners giocava in un assetto diverso (3 difensori, 5 centrocampisti), alla Juve non ha ancora trovato la sua mattonella (sempre che ci sia). In questo momento, se rimani a 4 dietro McKennie gioca meglio di lui da “10”.

C’è chi scrive: “Continuare a far giocare Koopmeiners è solo controproducente per la squadra e per il giocatore stesso. Due partite in panchina sarebbero l’ideale per cercare di rimetterlo in sesto” e anche: “Devi insistere per forza, hai dato un rene per prenderlo, prima o poi qualcosa di buono farà, non vale 60 mln, ma non è nemmeno un brocco, io continuo a pensare cmq che il suo ruolo sia in mediana, davanti alla difesa, Motta lo mette ovunque e questo non lo aiuta di certo” oppure: “Sit down please.un po’ di panchina non ha fatto mai male a nessuno”.

Il web è scatenato: “Qualche panchina deve farla per riflettere a cosa fare” e poi: “In panchina fino a fine anno!!! Poi venderlo immediatamente, ma non succederà” e anche: “Panchina, dato che farlo giocare non è servito” e ancora: “Ora in panchina e poi svenderlo a giugno” e infine: “Panchina per qualche partita, tipo una ventina”.