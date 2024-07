Juventus, la battuta di Luca Telese sullo scandalo scommesse in Inghilterra scatena la polemica

Il giornalista di La7 tira in ballo “i giocatori della Juventus” quando si parla dello scandalo scommesse che ha travolto la politica inglese e i tifosi bianconeri tornano all’assalto

La Juventus tirata in mezzo anche quando non c’entra niente e i tifosi bianconeri non ci stanno. Neanche la sosta del campionato calma gli animi e può capitare che anche in una trasmissione che si occupa di politica si finisca per parlare di calcio e forse non nei termini più corretti.

La battuta di Telese sui giocatori della Juventus

L’occasione della discordia in questa occasione capita nel corso della puntata di “In Onda” che segue i risultati elettorali in Inghilterra, ma si parla anche dello scandalo scommesse che ha colpito la politica inglese nelle ultime settimane. Nello studio si affronta l’argomento “scandalo scommesse” anche con un po’ di ironia quando interviene il presentatore Luca Telese: “Di solito le scommesse le fanno i giocatori della Juve”, dice scherzando. Il riferimento, neanche troppo velato, sembra riguardare lo scandalo scommesse che ha portato alla squalifica, tra gli altri, del centrocampista bianconero Niccolò Fagioli, che ha scontato una lunga squalifica prima di tornare in campo con la maglia della Juve e di quella della nazionale di Luciano Spalletti.

La rabbia dei tifosi bianconeri

Una battuta, quella del giornalista, che però non è piaciuta ai tifosi della Juventus che da tempo denunciano una sorta di clima “di odio” nei confronti del club che viene a galla anche in situazioni in cui il calcio non ha nulla a che vedere o in cui non c’entra la stessa Juve. “L’ossequio di Telese a Cairo non sarà passato inosservato”, scrive Mario che chiede anche al club bianconero di adire le vie legale. E gli attacchi al giornalista si moltiplicano nel giro di pochi minuti: “Telese è un raccomandato che non scriverebbe neanche nel giornalino della scuola. Uno che riesce sempre a stare dalla parte sbagliata”. E ancora: “Se questo è quello che possono offrire dei professionisti della comunicazione, non oso immaginare cosa succederà con dei beceri tifosi”.

Lo scandalo delle scommesse in Inghilterra

Nelle ultime settimane e in vista delle elezioni, in Inghilterra è scoppiato un vero e proprio scandalo che ha riguardato alcuni parlamentari vicino al premier uscente Rishi Sunak. Alcuni membri del partito Tory infatti sono stati accusati di aver piazzato delle scommesse ad oggetto proprio la data delle elezioni usando delle informazioni confidenziali. Uno dei membri del parlamento, Craig Williams, ha ammesso di aver scommesso 100 sterline sulla date del ritorno alle urne pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale da parte del premier e su di lui si è aperta un’indagine che ha finito per coinvolgere anche altri membri del partito conservatore.