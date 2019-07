Juventus, la gioia di Gigi Buffon: le sue parole

Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus. L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di giovedì sul sito bianconero. Il portiere 41enne, che si è svincolato dal Paris Saint Germain, ha firmato un contratto fino al 2020 da 1,5 milioni di euro l’anno: sarà il vice Szczesny. Uno dei suoi obiettivi sarà battere il record di presenze in A di Paolo Maldini; poi, la carriera da dirigente nel club torinese.

“Bentornato a casa – Recita il comunicato -. Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il 19 maggio 2018. Quel giorno avevamo tutti, Gigi per primo, gli occhi gonfi di lacrime, nel salutare quello che per noi è stato più di un Capitano: è stato una leggenda, un simbolo. Probabilmente ognuno di noi sperava, e in fondo sapeva, che quel filo che ci ha unito per così tanti anni non era destinato a spezzarsi. Così sarà. Dopo un anno al Paris Saint-Germain, nel quale ha fatto registrare una percentuale di parate del 73,5%, vincendo 13 delle 17 partite giocate in Ligue 1 e aggiungendo al suo incredibile palmarès un campionato e una Supercoppa francesi, Gigi torna alla Juventus. Gigi torna a casa!”.

Queste le parole del portierone di Carrara: “Sono felicissimo di essere tornato a casa e avere l’opportunità di potervi abbracciare ed essere abbracciato nuovamente. Questa è una delle giornate più belle della mia vita: oggi ho avuto la conferma che la vita è incredibile e vale la pena sognare”.

I tifosi lo hanno riabbracciato con calore: al J Medical erano presenti oltre 150 tifosi, che gli hanno chiesto selfie e autografi.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 16:41