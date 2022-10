Juventus, la lista dei convocati di Allegri in vista del Maccabi Haifa

05-10-2022 13:52

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match casalingo di questa sera (mercoledì 5 ottobre) contro il Maccabi Haifa con fischio d’inizio alle 21. Milik c’è anche se, come già detto in conferenza dall’allenatore livornese, resterà in panchina.

Ecco, qui di seguito, la lista dei bianconeri a disposizone di Allegri nel match contro gli israeliani. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli. Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé.