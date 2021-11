Juventus, la scelta di Amazon scatena una polemica social

17-11-2021 18:12

Il 25 novembre sulla piattaforma Amazon Prima arriva la Juventus che sarà la protagonista di questa stagione di All Or Nothing. La serie di documentari sul mondo dello sport della piattaforma streaming tocca per la prima volta anche l’Italia, dopo aver raccontato esperienze in Premier, ma anche toccando anche altri mondi sportivi.

Amazon: La Juve rappresenta l’Italia

A spiegare la decisione di puntare sulla Juventus è stata Nicole Morganti, head of Italian Originals, che nel corso della conferenza stampa i presentazione della docuserie ha rivelato: “Volevamo la Juventus perché non è solo la squadra di una città, per noi racconta l’intero paese. Volevamo una squadra che rappresentasse l’Italia da Nord a Sud, che è parte delle eccellenze italiane perché riconosciuta in tutto il mondo. E’ un prodotto locale con appeal internazionale enorme”.

Nel corso della conferenza stampa, i responsabili di Amazon hanno anche rivelato che questa serie di documentari sulla Vecchia Signora sarà diversa rispetto a quanto visto in passato sostenendo che lo spettacolo non è rivolto solo ai tifosi della Juventus, ma a tutti e non solo appassionati di calcio.

La scelta di Amazon scatena la polemica

Le parole dei responsabili Amazon e la Juventus come simbolo di tutta l’Italia hanno ovviamente scatenato immediatamente la polemica sui social. Da una parte i tifosi bianconeri entusiasti di queste parole, dall’altra i tifosi delle altre squadre che invece si vogliono opporre a questa narrazione: “Anche all’estero sanno che l’Italia è solo la Juve. D’altronde parliamo dell’unica squadra italiana all’avanguardia, con stadio moderno da 10 anni, anni luce davanti alle altre”.

Dalla parte opposta si scatena l’ironia: “Avrebbero potuto intitolarlo solo “Nothing” per rendere l’idea” e ancora: “Siamo un paese imbarazzante dove si fa di tutto per non cambiare”. Mentre Claudia commenta: “Orribile che quelli rappresentino tutta l’Italia. Si rappresentano da soli e basta e avanza, purtroppo”.

SPORTEVAI