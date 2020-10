Juventus, le condizioni di Cristiano Ronaldo: aggiornamenti

Il ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino ha provocato polemiche in Portogallo . L’attaccante della J uventus , dopo aver scoperto la propria positività al Coronavirus, ha scelto di tornare immediatamente in Italia, per trascorrere la sua quarantena nella sua villa, ed ha lasciato sorprendentemente la bolla del centro sportivo portoghese.

CR7, tornato in Italia con un volo sanitario, da Caselle ha raggiunto la sua villa torinese a bordo di un’ambulanza. Il giocatore è attualmente asintomatico e a casa dovrà restare separato dalla compagna Georgina e dai figli fino al doppio tampone negativo.

L’obiettivo di Ronaldo è recuperare per la partita contro il Barcellona di Messi, in programma il 28 ottobre. Il cinque volte Pallone d’Oro avrà bisogno di un tampone negativo alla vigilia della sfida contro i blaugrana e, essendo asintomatico, potrà rispettare il protocollo Uefa che richiede l’invio di una documentazione che attesti la guarigione dal coronavirus almeno sette giorni prima della partita.

CR7 si sottoporrà quasi ogni giorno a un tampone per valutare il grado di positività, e resterà in isolamento obbligatorio per una decina di giorni, come previsto dal nuovo decreto: sicure quindi le sue assenze per le sfide contro Crotone e Dinamo Kiev.

Il dirigente della Asl di Torino, Roberto Testi, ha confermato la regolarità del ritorno in Italia di Ronaldo alla Gazzetta dello Sport: “Non conosco i dettagli della situazione, ma la normativa prevede la possibilità che venga effettuata una richiesta di volo sanitario , denunciato come tale all’Usmaf, l’Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera. In questo caso, Ronaldo avrebbe il diritto di volare con un aereo privato, anche con il suo personale: non è necessario un aereo ad hoc. Generalmente in questi casi il viaggiatore viene trasportato con una ambulanza, ovviamente privata, a casa. Certamente per 10 giorni dovrà restare a casa e non potrà allenarsi con la squadra”.

OMNISPORT | 15-10-2020 10:18