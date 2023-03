Il nuovo responsabile dell’area sport della Juventus, Francesco Calvo, torna a parlare del caso Dybala e dei presunti “arretrati” che il giocatore avrebbe col club

05-03-2023 21:10

Non solo calcio. In questo momento in casa Juventus gli argomenti su cui concentrarsi non sono quelli che riguardano solo il rettangolo verde. I bianconeri sono in campo contro la Roma in un match molto importante per il campionato di entrambe le squadre, ma nei minuti prima della gara il responsabile dell’area sport della Juventus, Francesco Calvo, ha parlato anche del caso Dybala, oggi avversario dei bianconeri.

Juventus, Calvo: “Arretrati a Dybala? I processi vanno fatti in tribunale”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima dell’inizio della partita, il dirigente della Juventus Francesco Calvo ha parlato anche di una delle notizie della settimana che riguardano anche Paulo Dybala, e i presunti arretrati che l’argentino avrebbe con il club bianconero. “Da italiano che ha vissuto all’estero sono sempre sorpreso quando escono notizie su atti che dovrebbero essere presenti da vicoli. Questi atti sono nelle mani degli avvocati. Nessuno di questi atti è stato vagliato da un giudice. I processi vanno fatti nei tribunali, non possiamo aggiungere di più”.

Juventus, Calvo ottimista sul futuro di Di Maria

Ma il caso Dybala, non è stato l’unico argomento al centro della discussione. Francesco Calvo ha parlato con ottimismo anche del possibile rinnovo di Angel Di Maria, il cui contratto terminerà alla fine di questa stagione. “Di Maria è un leader tecnico e dello spogliatoio. E’ un giocatore importante per la Juventus e noi i giocatori importanti li vogliamo tenere come dimostra il rinnovo di Danilo. Con Di Maria stiamo parlando, ma diamo tempo al tempo. Le negoziazioni le facciamo a luci spente ma siamo fiduciosi”.

Juventus, le parole di Calvo scatenano la reazione dei social

I tifosi della Juventus sembrano apprezzare sempre di più lo stile comunicativo del nuovo dirigente bianconero Francesco Calvo: “Quanto mi ha fatto godere anche stasera – scrive Andrea – sono convinto che alla fine i giornalisti ne dovranno rispondere nelle sede opportune”. Ma c’è chi si lancia all’attacco della Vecchia Signora: “Ormai passano più tempo nelle aule di tribunale che sul campo da gioco”. Mentre Clara scrive: “Ormai sono anni che gli atti giudiziari coperti da vincolo finiscono sui giornali. Ora finalmente la dirigenza denuncia i fatti e spiega che sarà materiale per i nostri legali”.