Juventus, lo spostamento dell’inchiesta Prisma scatena la bufera sui social

I tifosi della Juve chiedono giustizia dopo lo spostamento del processo Prisma da Torino a Roma: "Ora come si rimedia al torto e al danno economico subito dal club?"

07-09-2023 10:20

Nella giornata di ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria importante. E non sul campo. Così come richiesto, infatti, il processo Prisma, quello cioè relativo ai conti del club bianconero, è stato spostato da Torino a Roma (anche se i legali bianconeri, per la verità, avevano suggerito Milano). Lo hanno deciso i giudici della Quinta sezione della Cassazione. Sui social si scatena la bufera, con i tifosi della Juve che si sono letteralmente scatenati.

Inchiesta Prisma spostata a Roma: la reazione dei tifosi bianconeri

“Caro ministro per caso dello sport Abodi, visto che il processo Prisma è stato spostato per incompetenza da Torino a Roma, ci vorrà spiegare in base a cosa la Juventus è stata condannata?” domanda su Twitter Onestà Juventina. “Ora che la Cassazione ha spostato il processo da Torino a Roma, si riparte dalla fase istruttoria, ragion per cui i tempi saranno lunghi. Intanto, la giustizia sportiva ha emesso le sue sentenze in barba ai dettami della stessa Costituzione. Italia, anno 2023” aggiunge Mirko Nicolino.

C’è chi crede nell’ipotesi del complotto ai danni della Juve

Secondo ‘Calciopoli? No! 29 volte farsopoli’, “bisognava far fuori Andrea Agnelli e arrecare un considerevole danno economico alla società. Obiettivo raggiunto, grazie all’ennesima farsa!”. “E Gravina che dice? Non si pronuncia dopo le disposizioni della Cassazione sulla farsa Prisma? Tanto l’obbiettivo è stato raggiunto. Pensa se ci fosse una procura competente che indagasse sui rapporti tra Santoriello, Gravina e Ceferin. Lì sì che ci sarebbe da divertirsi” rincara Davide Leoci.

E, ora, i tifosi della Juventus pretendono giustizia

“Subìto un processo sportivo a causa di una Procura che non aveva alcun titolo a indagare. Un danno d’immagine ed economico enorme, la solita gogna che al primo spiffero ha puntato il dito condannando la Juventus senza alcun dubbio e in maniera arbitraria. Ci sarà giustizia?” commenta Annamaria. “Gravina si è dimesso? Chinè si è dimesso? Ministro Abodi, come pensa di rimediare al torto e al danno economico subito dalla società Juventus?” scrive Salvo Bonfiglio. “Procura incompetente, processo sommario-sportivo sulla base del nulla, danno economico e sportivo arrecato ad una società che non farà nulla per ottenere vera giustizia ed equo risarcimento” chiosa Tom983.