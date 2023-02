Juventus, Locatelli: “Ora escono fuori gli uomini”

Il centrocampista bianconero parla della penalizzazione di 15 punti in classifica e racconta come lo spogliatoio si sia ancora più unito anche grazie agli insegnamenti di Chiellini e Bonucci.

11-02-2023 14:25

In un’intervista a Dazn Manuel Locatelli si è lasciato andare ed ha detto la sua sul difficile momento della Juventus. I 15 punti di “condanna” in serie A non sono certo un discorso da poco conto, ma la squadra, i giocatori, si sono riuniti e hanno deciso di remare tutti dalla stessa parte.

“Quando è arrivata la sentenza ci siamo scritti, abbiamo subito parlato tra di noi e ci siamo detti che è inutile pensare se ce li ridaranno o meno perché di quello deve occuparsene la società, noi dobbiamo solo preoccuparci di fare punti sul campo”.

E non solo: “È nei momenti difficili che escono fuori gli uomini, noi ci siamo uniti ancor di più e ci siamo ripromessi di mettere davanti la società, proprio come ci hanno insegnato Chiellini e Bonucci”.

Poi il discorso pre Salernitana: “Danilo mi ha detto che sarebbe spettato a me parlare in cerchio, io me la sono sentita e ho detto ai miei compagni che avremmo potuto sbagliare tutto ma non l’atteggiamento, i grandi giocatori non sbagliano atteggiamento e non fanno bene solo in una partita”.