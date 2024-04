Juve, ecco le maglie per il prossimo anno: ma i tifosi non ci stanno, rivolta sul web

Il portale "La Maglia Bianconera" conferma l'indiscrezione di qualche mese fa: ma il popolo juventino si rivolta contro la seconda maglia e mette nel mirino Allegri e la dirigenza

La prima proiezione risaliva al novembre 2023, nella giornata di oggi il portale “La maglia bianconera” ha diffuso nuove anticipazioni sulle divise della Juventus per la stagione 2024/2025: nella giornata di oggi, con la fine della stagione in vista, è arrivata un secondo “exit pool”.

Juventus, ecco le nuove maglie

Come riporta Tuttosport, questa seconda proiezione conferma la prima: divisa “home” con strisce più piene e larghe (3 bianche e 2 nere), rispettando solo in parte la tradizionale maglia bianconera a strisce strette. Template Adidas neri e grigi ai lati, loghi e striscia centrale bianca, retro quasi tutto bianco. Naturalmente non si conosce ancora lo sponsor, i bordi e gli altri inserti, ma nel complesso la maglia della Juventus per il prossimo anno è definita.

Juve, seconda maglia ibrida

La seconda maglia, sempre rispettando la tradizione, è di colore giallo, anche se con una tonalità molto diversa da quella “piena” degli anni 80′ oppure, per non andare troppo indietro con il tempo, della stagione 2017/2018 (indossata, per intenderci, la sera del Bernabeu e del bidone dell’immondizia al posto del cuore di buffoniana memoria…). La novità principale sarebbe l’aggiunta di un pattern di uno o due toni più chiaro (o fino al bianco caldo) sul giallo di base, oltre agli inserti grigio chiaro e rosa.

I tifosi della Juventus non ci stanno

L’accoglienza dei tifosi è piuttosto unanime: passi la prima, non ci siamo con la seconda. Come dice Aldo: “La prima è bella ma la seconda molto schifosa…”. E Roberto sulla stessa lunghezza d’onda: “Che schifezza assoluta”. Fabio riassume il tutto brevemente: “Prima bella, seconda oscena“. Mentre Fiore ci va giù pesante: “Sempre più schifo ,come la società e i giocatori!!!”. Antonio invece non usa giri di parole: ” che cagata! specialmente quella gialla”. E Francesco: “Chi le disegna e’ interista!”. Andrea invece ha le idee chiare: “Con il giallo ci va il blu…colori di Torino non il lilla/viola e cagate varie”. Salvatore proprio non ci sta: “Continua l’horror show“. Emanuele è lapidario: “Sempre peggio ste maglie”.

Juve, Allegri sempre nel mirino del web

Giorgio invece inaugura il filone di quelli che hanno ben altro per la testa: “Questa società non ne indovina più una, a qualunque livello… me le faccio andare bene lo stesso, l’importante che cacciate quell’incapace della panchina”. E Alberto allo stesso modo “Nn vogliamo nuove maglie…ma nuovo allenatore!!”. Così come Loris: “Devono cambiare allenatore non le maglie”. Anche Antonio non ci sta: “Giallo muco … che dirigenza penosa”. E Sergio accusa: “Imbarazzante quella gialla”. Iac invece si chiede: “Quell’altra è del Newcastle… Ma un normale maglia a strisce bianche e nere è così difficile da fare?”.

