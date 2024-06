Juventus su Retegui, c’è l’ok di Motta: rivolta dei tifosi sul web

Al tecnico italobrasiliano piace l'idea del centravanti del Genoa: sul classe '99 c'è l'interesse anche della Fiorentina e della Roma. Sfuma l'idea Morata?

Emergono nuove prospettive in attacco per la Juventus. Il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per rivoluzionare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, cercando un vice Dusan Vlahovic dopo la partenza di Moise Kean verso Firenze. Anche Milik e Federico Chiesa sono in uscita, con quest’ultimo che piace a Roma, Napoli e all’estero.

Tra i possibili candidati per il ruolo di vice Vlahovic spicca il nome di Mateo Retegui. Le caratteristiche del centravanti del Genoa e della Nazionale Italiana si adattano perfettamente a quelle richieste da Thiago Motta: fame, voglia di affermarsi e dinamismo. Il classe ’99, oggetto di interesse anche da parte di altri club, sembra essere in pole rispetto ad Alvaro Morata nelle preferenze del nuovo tecnico bianconero, anche per ragioni economiche.

Juventus, Retegui: c’è l’interesse di Fiorentina e Roma

Mateo Retegui non è nel mirino solo della Juventus. Negli ultimi giorni, il centravanti è stato sondato anche dalla Fiorentina e dalla Roma. Il club viola è stato il primo a muoversi, subito dopo anche i giallorossi hanno manifestato il loro interesse, decisi a non riscattare Lukaku e intenzionati a mettere sul mercato Tammy Abraham. Per Juventus, Fiorentina e Roma, l’ostacolo principale potrebbe essere la valutazione che il Genoa fa del cartellino di Retegui: il club rossoblù chiede 40 milioni.

Retegui: carriera, i numeri della stagione e quanto guadagna

Mateo Retegui, prima di approdare al Genoa nella scorsa stagione, in carriera ha militato nelle file del Tigre, Tallares ed Estudiantes in Argentina, dopo aver trascorso le giovanili tra Boca Juniors, dove vanta anche il debutto in prima squadra, e River Plate. Con la maglia rossoblù, il centravanti ha totalizzato 31 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando 9 gol e fornendo 3 assist. Il 23 marzo 2023, in occasione della gara contro l’Inghilterra, valida per la qualificazioni agli Europei, Retegui ha debuttato con la Nazionale Italiana, allora guidata da Roberto Mancini e trovando anche il gol. Finora, con la maglia degli Azzurri, in totale ha collezionato 11 presenze e 4 gol. Sul fronte economico, il contratto di Retegui con il Genoa scade nell’estate del 2027, con un ingaggio di circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Retegui alla Juventus? I tifosi: “Per niente d’accordo”

L’idea di Mateo Retegui con la maglia della Juventus non entusiasma i tifosi bianconeri. Nelle ultime ore, molti supporter hanno espresso la loro disapprovazione sui social, in particolare su X. Alcuni commenti sono stati piuttosto critici: “Vanno via Milik e Kean per prendere Retegui? Non sarei per niente d’accordo”, scrive un tifoso. Un altro ha aggiunto: “Non saprei, non mi fa impazzire”. C’è chi è ancora più scettico: “Ottimo vendere Kean, ma acquistare Retegui non la vedo un’operazione migliorativa dal putno di vista realizzativo”. Infine, c’è chi preferirebbe un ritorno al passato: “Non scherziamo proprio, meglio Morata a questo punto”. Oppure “Neanche gratis”.

La reazione dei tifosi sui social

L’eventualità dell’arrivo di Retegui in bianconero ha scatenato una pioggia di commenti negativi sui social. Ancora su X, moltissimi utenti hanno espresso la loro preferenza per il ritorno di Morata, evidenziando la necessità di un vice Vlahovic con esperienza. Alcuni hanno ironizzato sulla situazione, scrivendo: “Meglio vedere Gatti in attacco a quel punto”. Tuttavia, c’è anche chi si è mostrato favorevole all’acquisto: “Se l’ha scelto Motta, è legge” o “Si, ma non a 40 milioni”.

Rivoluzione attacco: sfuma l’idea Morata?

Le richieste di Thiago Motta per rinnovare il pacchetto offensivo della Juventus riducono le probabilità di un ritorno in bianconero di Alvaro Morata. La questione è legata anche all’aspetto economico: secondo quanto riportato da TuttoSport, l’attaccante spagnolo ha un ingaggio di circa 5,5 milioni di euro per le prossime due stagioni che lo legano all’Atletico Madrid. L’ipotesi di vedere Morata nuovamente a Torino potrebbe riaccendersi solo negli ultimi giorni di mercato, dove le operazioni che sembravano impossibili potrebbero trasformarsi in opportunità di prestito last minute.