Juventus, Max Allegri: "Bellissima serata. Di Chiellini si dovrebbero mostrare video"

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata 2-2 all’Allianz Stadium contro la Lazio di Sarri. Peccato per la Juve, che subisce gol al 96′, ma è comunque una festa a Torino per le ultime di Chiellini e di Dybala.

Queste le parole del tecnico a Sky Sport:

“Bellissima serata, ricca di emozioni. Ed è stata la serata di Chiellini e Dybala. Un qualche di video di Giorgio dovrebbero essere messi a Coverciano, per mostrare come si difende. Ha dato molto, sia personalmente che umanamente. Paulo è stato per sette stagioni un giocatore fondamentale, è arrivato bambino e io l’ho fatto crescere. Ha dato molto alla Juve, con passione e grande classe. Chiellini ha avuto la forza di sorridere, magari stasera andrà a casa e piangerà. Paulo non ce l’ha fatta, mi sono emozionato anche io. Sarebbe stato bello finire con un successo, ma il finale di questa sera è lo specchio dell’annata. Serve tornare presto ad abituarsi a vincere”.

