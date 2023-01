Juventus, McKennie ha accettato la corte del Leeds

25-01-2023 09:17

Weston McKennie ha detto sì al Leeds: lo fa sapere Sky. Il centrocampista americano avrebbe accettato la corte degli inglesi di Premier League, dicendo invece di no all’Aston Villa. A convincere il giocatore, probabilmente, anche il fatto che la proprietà del Leeds è semi-statunitense e l’allenatore è Usa. Non solo: in squadra ci sono diversi connazionali.

Naturalmente, ora la trattativa si sposta tra i due club. Gli uomini di mercato del Leeds dovranno convincere quelli della Juve con una buona offerta. La trattativa si concluderà, con buone probabilità, nei prossimi giorni.

