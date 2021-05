Juventus-Milan: Dybala si gioca tutto, in palio la riconferma

Questa sera va in scena Juventus-Milan, gara fondamentale per la corsa alla Champions League. I bianconeri sono obbligati a vincere per non rischiare di complicare ulteriormente il cammino verso il pass per la massima manifestazione europea.

Secondo le ultime indiscrezioni, Paulo Dybala dovrebbe partire inizialmente dalla panchina (Andrea Pirlo sembra intenzionato a preferirgli Alvaro Morata). Avrà comunque l’occasione di mettersi in mostra e provare a fare la differenza a gara in corso.

Alle prese con una stagione decisamente negativa, la Joya si gioca molto in questa gara con il Diavolo. Deve dimostrare di poter essere il futuro del club bianconero. Una sua grande prestazione, potrebbe garantirgli la riconferma.

Molte le voci che vorrebbero l’argentino con le valigie pronte. Non mancherebbero i club interessati. Dal Manchester United (spesso accostato a Paulo Dybala) sino alla suggestione Inter (Beppe Marotta è un suo grande estimatore).

Paulo Dybala ha un contratto garantito con la Juventus sino al giugno del 2022 e ha ribadito, più volte, di voler restare a Torino. Tuttavia, il rinnovo è congelato da tempo e serve, da parte sua, un netto scatto a livello di prestazioni.

Dovesse riuscire ad essere importante nel big match con il Milan di Zlatan Ibrahimovic, il suo nome tornerebbe in auge e aumenterebbero anche le possibilità di una sua permanenza alla Juventus. Paulo Dybala si gioca tutto con il Diavolo. Aspetta solo il via libera di Andrea Pirlo.

OMNISPORT | 09-05-2021 08:53