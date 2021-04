Mercato Juventus: addio a Dybala per un super asso della Liga

C’è agitazione in casa bianconera. La società sta vivendo un momento delicato. La squadra sta faticando in campo e gli attacchi esterni legati alla Superlega non si placano. Insomma, non un periodo facile.

Non ci sarebbe solo Andrea Pirlo a rischio (Fabio Paratici ha confermato che resterà solo in caso di pass per la prossima Champions League). Anche il futuro di Paulo Dybala sarebbe avvolto nel mistero.

La Joya è sotto contratto con la Juventus sino al giugno del 2022 ma, al momento, il rinnovo sarebbe in totale stand-by. Ci sarebbe anche una nuova indiscrezione di mercato con l’argentino verso la Liga.

L’Atletico Madrid sarebbe, infatti, tentato dall’idea di portare a Madrid, sponda Atletico, il fuoriclasse argentino. L’idea dei colchoneros sarebbe quella di farlo rientrare nell’operazione Alvaro Morata, attualmente in prestito (biennale) a Torino.

La Juventus sembrerebbe più interessata ad una trattativa diversa: addio a Paulo Dybala ma in cambio di Joao Felix, giovane fuoriclasse portoghese in forza alla squadra allenata da Diego Simeone.

Joao Felix, classe 1999, è stato acquistato dall’Atletico Madrid nell’estate del 2019 per la cifra record di 120 milioni di euro. Il portoghese non ha mai convinto a pieno e potrebbe anche lasciare i colchoneros.

La Vecchia Signora, alle prese con una rivoluzione, sta puntando molto sui giovani e Joao Felix sarebbe un profilo perfetto per le idee della società bianconera. Da capire le volontà dei diretti interessati e i costi delle due eventuali operazioni.

OMNISPORT | 26-04-2021 08:16