Juventus-Napoli, trasferta vietata ai tifosi partenopei. La protesta scoppia sul web

Il Prefetto di Torino ha autorizzato l’accesso all’Allianz Stadium solo ai possessori della fidelity card del club azzurro non residenti nella provincia di Napoli. La rabbia del giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Juventus-Napoli vietata ai tifosi azzurri residenti nella provincia di Napoli: è questa la decisione del Prefetto di Torino, arrivata a sole 24 ore dal fischio d’inizio della gara più attesa dai supporter partenopei. Una scelta che ha sollevato proteste e polemiche, a cominciare da quella del giornalista Enrico Varriale: “Scelta indecente”.

Juventus vietata ai tifosi azzurri residenti nella provincia di Napoli

Trasferta a Torino vietata ai tifosi del Napoli, ma solo a coloro che risiedono sul territorio della provincia di Napoli. È questa la decisione del Prefetto di Torino: domani per Juventus-Napoli all’Allianz Stadium potranno essere presenti nel settore ospiti soltanto i tifosi detentori della fidelity card del Napoli “ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli”, si legge nella nota della Prefettura.

Il Prefetto annulla biglietti già venduti a Napoli

Una decisione, quella del Prefetto, che segue la segnalazione del Casms, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, secondo cui il divieto di trasferta era una misura necessaria “alla luce dei disordini occorsi in occasione della partita Cagliari-Napoli e tenuto conto della rivalità esistente fra le tifoserie juventina e partenopea”. Il Prefetto, di conseguenza, ha anche disposto l’annullamento dei biglietti già venduti a Napoli e in provincia.

Juventus-Napoli, disagi e proteste per il divieto di trasferta

L’ufficialità del divieto del Prefetto di Torino è però arrivata soltanto ora, a 24 ore dal fischio d’inizio della gara tra Juventus e Napoli, ovvero quando la stra-grande maggioranza dei tifosi azzurri aveva già organizzato la trasferta e comprato biglietti per il viaggio. Oltre alla delusione di non poter seguire un incontro attesissimo, i tifosi del Napoli si ritrovano dunque a gestire anche i problemi di natura logistica e organizzativa causati dall’imposizione del divieto. “Chi ci rimborsa 4 biglietti del treno, la prenotazione in albergo a 24 ore dalla partita?”, chiede un supporter azzurro su X.

Juventus-Napoli, lo sfogo di Varriale contro il divieto di trasferta

A dare voce alla delusione e alla rabbia dei tifosi del Napoli è anche il giornalista di RaiSport Enrico Varriale, che su X si lascia andare a un durissimo sfogo. “La decisione di chiudere il settore ospiti per Juventus-Napoli è indecente – scrive Varriale -. Invece di colpire i delinquenti che devastano gli stadi (ce ne sono in tutte le tifoserie) si sceglie ancora di oltraggiare la passione di tifosi e famiglie che si allontaneranno sempre più da questo calcio”.