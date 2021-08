Juventus, nulla da fare: il pallino di Allegri vola in Premier

C’era tanta attesa per l’amichevole contro il Barcellona, orfano di Lionel Messi che a breve firmerà un contratto faraonico col Psg. La Juventus però ha deluso le aspettative, facendo preoccupare i tifosi in vista dell’inizio del campionato. I blaugrana si sono imposti per 3-0, l’attacco bianconero non ha inciso ma soprattutto la difesa ha lasciato perplessi i sostenitori juventini.

Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha provato a guardare i lati positivi: “Dispiace per il risultato, ma direi che la squadra ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo affrontato un bel Barcellona, più avanti di noi nella condizione, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Ramsey ha fatto bene davanti alla difesa, Bernardeschi bene pure, e credo che ci siano buoni presupposti per una buona annata. Mercato? L’importante è che la squadra lavori, poi se arrivano due centrocampisti o tre difensori non lo so, ma l’importante sarà essere pronti il 22 agosto”.

Il 22 agosto però è molto vicino e il mercato non ha ancora regalato grandi colpi. Pjanic e Locatelli restano in stand-by, l’unica gioia al momento è la permanenza di Cristiano Ronaldo e di Paulo Dybala, dati per possibili partenti fino a qualche settimana.

Oltre al centrocampo e all’attacco però, anche la difesa necessita di un colpo. La Juventus da tempo ha messo nel mirino un vecchio pallino di Allegri: Nikola Milenkovic, serbo classe 1997 in forza alla Fiorentina dal 2017. L’affare, però, è destinato a sfumare definitivamente nelle prossime ore.

Milenkovic infatti è pronto a volare in Premier League per firmare un contratto con il West Ham. Gli Hammers sono pronti a chiudere per una cifra intorno ai 16,5 milioni di euro (14 milioni di sterline). Il contratto del serbo con i viola sarebbe scaduto a giugno 2022, i bianconeri ci hanno provato ma Milenkovic ha preferito loondra, dove potrà sicuramente trovare più spazio.

OMNISPORT | 09-08-2021 20:02