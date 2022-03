Juventus, nuovo stop per Bonucci

03-03-2022 16:53

In casa Juventus si allunga ulteriormente la lista degli infortunati e in questo caso è nuovamente il turno di Leonardo Bonucci.

Il centrale difensivo bianconero, rimasto in panchina a Firenze nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina grazie a un autogol di Venuti al 92’, ha accusato un nuovo problema muscolare, probabilmente uno strascico di quello accusato nella trasferta contro l’Empoli dove era rimasto in campo fino alla fine. Ecco la nota apparsa sul sito juventino.

“Bonucci, persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni”.

Continua quindi il 2022 non esattamente fortunato per il difensore bianconero e della Nazionale campione d’Europa, che per problemi di affaticamento muscolare ha già saltato numerose partite nei mesi di gennaio e febbraio.

Bernardeschi, Dybala e Rugani, si sono invece allenati parzialmente in gruppo e potrebbero essere convocati per Juventus-Spezia di domenica.

