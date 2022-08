29-08-2022 08:20

Ultimi giorni di mercato. La Juventus ha ancora un colpo in canna: Leandro Paredes. C’è la volontà di chiudere l’affare con il PSG il prima possibile per dare a Max Allegri una risorsa in più a centrocampo. Intanto, tre bianconeri stanno preparando le valigie.

Juventus, Paredes atteso a Torino a stretto giro

Anche nella sfida con il Monaco (1-1 il finale), Leandro Paredes è rimasto sempre in panchina. Un’ulteriore conferma di come l’argentino sia destinato a lasciare il PSG. Lo attende una nuova avventura in maglia bianconera.

Dopo aver chiuso l’affare Arkadiusz Milik, la Juventus ha fretta di regalare a Max Allegri l’ultimo tassello, così da completare la rosa e affrontare i tanti impegni che attendono i bianconeri con più serenità, considerati l’infermeria affollata di questo periodo.

Juventus-Paredes, mancano solo alcuni dettagli

Per arrivare alla classica fumata bianca, mancherebbero solo alcuni dettagli. L’ex centrocampista di Roma ed Empoli arriverà a Torino, sponda bianconera, con la formula del prestito con diritto di riscatto che dovrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni e risultati.

Non è escluso che Max Allegri possa avere a disposizione l’argentino già nel giro di 48 ore. Secondo Sky Sport, il suo arrivo non sarebbe infatti legato alle cessioni che Maurizio Arrivabene ha dichiarato prioritarie in questo momento in casa Juventus.

Juventus, tre bianconeri con le valigie pronte

Intanto, la Juventus ste effettivamente piazzando tre giocatori, ovvero Arthur, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Il primo piacerebbe al Newcastle (pronto a pagare interamente l’elevato ingaggio, pari a cinque milioni di euro). Il brasiliano preferirebbe andare a giocare, sempre in prestito, al Porto che, tuttavia, vorrebbe una mano da parte della Juventus per sostenere il peso dello stipendio dell’ex Barcellona.

Quasi certo anche l’addio del duo Rovella-Fagioli. Il primo sembra destinato al Monza mentre il secondo piacerebbe molto a Sampdoria e Cremonese (dove ha giocato lo scorso anno). I tifosi bianconeri si sono fatti sentire e non vorrebbero la cessione dei due centrocampisti azzurri ma, alla fine, il loro addio pare scontato.

