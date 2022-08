Psg, Paredes in panchina: Juve a un passo

28-08-2022 20:36

Leandro Paredes è sempre più vicino alla Juventus. Il club bianconero ha trovato l’accordo con il Paris Saint Germain, e lunedì volerà alla volta dell’Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Intanto il giocatore, convocato per il match contro il Monaco, non è stato schierato tra i titolari per la partita contro la squadra del Principato.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

Monaco (3-5-2): Nubel; Disasi, Maripan, Badiashile; Aguilar, Camara, Golovin, Fofana, Henrique; Volland, Ben Yedder.

