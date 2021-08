Juventus, parte la corsa sul mercato per il post-Ronaldo

Il tira e molla fatto di voci, smentite e mal di pancia è finalmente terminato: Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Manchester United.

Il portoghese, nonostante le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri i giorni scorsi, alla fine ha deciso di abbandonare Torino e rivestire dopo 11 anni la casacca dei Red Devils accettando un biennale da 25 milioni di euro a stagione, una cifra questa che all’ultimo ha di fatto messo fuori gioco i rivali del City.

Salutata e ringraziata dunque la propria stella, in casa bianconera ci si è trovati fin da subito a fare i conti con l’importante lacuna, tecnica e caratteriale, prodotta dalla partenza del nativo di Funchal, un vuoto questo non facile da colmare a pochi giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato.

Se per Nedved e Cherubini infatti sarebbe già stato difficile sostituire un giocatore del valore di Ronaldo in altri momenti, ora il compito è reso ancora più complicato dal countdown del 31 agosto, una data entro cui gli uomini di mercato bianconeri lavoreranno intensamente per fornire ad Allegri uno o più profili in grado di garantire peso e concretezza sottoporta.

In questo senso, immediatamente dopo l’addio di CR7, la Juventus ha virato con decisione su Moise Kean, attaccante che ben conosce l’ambiente della Continassa e che può, dopo l’esperienza al PSG, portare un buon numero di reti alla causa torinese.

Spedito nel 2019 all’Everton per 27,5 milioni di euro più bonus, l’azzurro stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere il primo rinforzo bianconero: per lui sarebbe già pronta un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Oltre al classe 2000 della Nazionale però, i dirigenti juventini cercheranno di mettere le mani almeno su un altro profilo che possa garantire tra i 15 e i 20 gol a stagione. In quest’ottica, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Mauro Icardi: l’argentino sarebbe ben felice di tornare in Italia ma la possibile partenza di Mbappè potrebbe indurre i dirigenti del PSG a bloccare ogni discorso.

Occhio quindi anche alle piste che portano a Luka Jovic (in uscita dal Ream Madrid e certamente più facile da ingaggiare rispetto all’ex Inter), Alexandre Lacazette (Arsenal) e a due giovani italiani di prospettiva come Raspadori e Scamacca che potrebbero completare il reparto fornendo qualità e freschezza, qualità queste che non mancano di certo a Dusan Vlahovic sul quale però la Fiorentina (come già accaduto con Tottenham e Atletico Madrid) continuerà verosimilmente a fare muro fino alla fine del mercato.

OMNISPORT | 28-08-2021 08:37