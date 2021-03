Juventus, Paulo Dybala manda un messaggio: le sue condizioni

La Juventus sta lentamente recuperando i suoi infortunati, in un momento chiave della stagione. I bianconeri sabato ospiteranno la Lazio e dovranno vincere per restare in corsa per lo scudetto, mentre la prossima settimana affronteranno il Porto nella gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, con l’obbligo di ribaltare il 2-1 subito all’andata e qualificarsi ai quarti di finale.

Alvaro Morata, già a segno contro lo Spezia, è pienamente recuperato e già sabato contro la Lazio potrebbe partire titolare. Segnali chiari arrivano finalmente anche da parte di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, fermo da oltre un mese e mezzo, sta per recuperare dal problema al ginocchio e si prepara a dare il suo contributo alla causa bianconera da qui al termine della stagione.

La Joya, che finora ha giocato pochissimo, ha postato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae nel corso di un allenamento in palestra e in piscina, mentre recupera dal problema al ginocchio sinistro: “Coming soon”, arrivo presto, è il testo del messaggio. Il giocatore sta aumentando i carichi di lavoro e punta al rientro in campo il prima possibile: proverà a essere convocato già per la sfida con il Porto del 9 marzo.

In difesa notizie incoraggianti da parte di De Ligt: gli esami sostenuti oggi non hanno rilevato lesioni muscolari. In recupero anche Cuadrado, che potrebbe già esserci con la Lazio.

OMNISPORT | 03-03-2021 19:09