Juventus, per centrocampo e attacco si avvicinano due fumate bianche

18-01-2022 14:30

Passa il tempo e la deadline della sessione invernale di calciomercato si avvicina ma, proprio per questo, anche quelli che prima erano solo timidi interessamenti a breve potrebbero convertirsi in affari concreti.

Ne sa qualcosa la Juventus che presto potrebbe realizzare due importanti operazioni per gli equilibri e le rotazioni della propria rosa.

Juventus, un centrocampista pronto a fare le valigie

La prima e più prossima a concludersi è quella che riguarda un calciatore da tempo dato in uscita, ovvero il brasiliano Arthur.

Finito nel mirino di diverse squadre, sul centrocampista il club che ha fatto i passi in avanti più sostanziosi nelle ultime ore raggiungendo l’accordo con l’atleta è l’Arsenal di Arteta.

Arthur, il nodo da sciogliere

I Gunners però, pur forti della volontà di Arthur, non hanno ancora trovato l’intesa con la Juventus riguardo alla formula con cui portare il centrocampista a Londra.

Come riferito da Tuttosport, i londinesi sarebbero per il prestito semestrale con ingaggio a proprio carico, mentre i bianconeri spingerebbero per un prestito più lungo inserendo comprensivo eventualmente anche di qualche opzione per il riscatto.

La trattativa tra le parti per trovare la quadra dunque proseguirà nelle prossime ore ma, certamente, sono state poste le basi perché l’affare, nonostante le rimostranze di Allegri che vorrebbe trattenere il giocatore fino all’arrivo del suo sostituto, possa andare in porto entro la fine di gennaio.

Juventus, l’apertura per l’attacco

Un’altra operazione, questa volta in entrata, che potrebbe concludersi positivamente per la Juventus è quella che riguarda Anthony Martial.

Impiegato molto poco, il calciatore (in scadenza nel 2024) sarebbe più che propenso a rilanciarsi e mettere in mostra il suo talento a Torino, una volontà questa che nelle ultime ore lo United avrebbe deciso di assecondare aprendo al prestito fino al termine della stagione.

L’unico scoglio da superare riguarda l’alto ingaggio del giocatore che a Manchester vorrebbero venisse coperto interamente dalla Juventus: anche qui, come per Arthur, le due società negoziando potrebbe venirsi incontro e chiudere così in breve tempo un trasferimento momentaneo che accontenterebbe tutte le parti coinvolte.

