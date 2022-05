Juventus, per Molina c'è la concorrenza di una big spagnola

24-05-2022 16:57

La Juventus continua la caccia a un terzino sinistro affidabile in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi è Nahuel Molina, uno dei migliori giocatori dell’Udinese in questa stagione. La sua valutazione è di 30 milioni di euro.

Il classe 1998 però è seguito anche dall’Atletico Madrid, che possono contare su un piccolo vantaggio, avendo anche un proprio giocatore, ovvero Nehuen Perez, in prestito proprio ai friulani. Il riscatto non è in discussione e potrebbe entrare nella trattativa, ma sembra che i due club non siano d’accorso sul suo valore di mercato.