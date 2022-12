18-12-2022 12:30

La Juventus si è imposta sul campo dell’Arsenal (2-0) con una squadra imbottita di giovani. Una bella iniezione di fiducia per Max Allegri alle prese con tanti problemi.

Juventus, i baby funzionano: Allegri ha nuove risorse

Nel test amichevole disputato a Londra, Max Allegri ha mandato in campo tantissimi giovanissimi (provenienti dalla Next Gen e dalla Primavera). La formazione ufficiale è stata la seguente: Perin; Riccio, Gatti, Rugani; Barbieri, Barrenechea, Locatelli, Fagioli, Soulé; Miretti; Kean. In panchina, Pinsoglio, Vinarcik, Akè, Iling-Junior, Cerri, Nonge Boende, Huijsen, Mbangula Tshifunda, Zuelli, Rouhi, Besaggio.

Visto il risultato finale (2-0 per i bianconeri), c’è grande soddisfazione nell’ambiente bianconero. I giovanissimi hanno risposto alla grande confermando come la società bianconera stia lavorando benissimo per il futuro.

Juventus, Allegri attende di avere i suoi top player

Nicolò Fagioli, Fabio Miretti, Matias Soulé, Samuel Iling-Junior, Enzo Barrenechea e tanti altri. I giovani di talento non mancano alla Juventus ma Max Allegri ha bisogno di riavere i suoi top player il prima possibile.

Purtroppo non arrivano buone notizie, soprattutto su Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Mentre, per quanto riguarda Federico Chiesa, la situazione pare sotto controllo (il 27 dicembre sarà di nuovo in squadra, ha assicurato l’allenatore bianconero).

Juventus, la situazione attuale di Pogba e Vlahovic

Paul Pogba non ha ancora giocato un solo minuto con la casacca bianconera. “Paul non ha fatto ancora un metro di allenamento e non so dire né quando, né come recupererà. Questa è la verità, altrimenti tutti i giorni mettiamo su un teatrino su un calciatore che non ha ancora fatto un metro di corsa”, le chiare parole di Max Allegri nel post gara della sfida con l’Arsenal.

Ai box anche Dusan Vlahovic che ha iniziato un percorso riabilitativo per recuperare completamente da quella che sembra essere una pubalgia che lo sta pesantemente condizionando (come si è visto al Mondiale). Insomma, viste le tante assenze, potrebbe esserci ancora più spazio per i baby bianconeri che tanta voglia hanno di giocare ed impressionare Max Allegri.