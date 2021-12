Rinnovo Dybala: troppi infortuni, ora è la Juventus a frenare

14-12-2021 08:30

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha deciso di puntare completamente su Paulo Dybala. L’argentino è chiamato a diventare l’anima dei bianconeri ma, al momento, non riesce a giocare con continuità a casa di tanti, troppi problemi fisici

Rinnovo Dybala, quanti stop fisici per la Joya

L’anno 2021 è stato un vero incubo per Paulo Dybala. Tantissimi i problemi fisici per il fuoriclasse argentino che non si fatto mancare proprio nulla. Nello specifico, la Joya è stata costretta ad alzare bandiera bianca per ben cinque volte per problemi di natura fisica, saltando (83 giorni e il tassametro corre dopo l’infortunio occorso sul campo del Venezia). Inoltre, a gennaio 2021, si è dovuto fermare per 80 giorni a causa di un infortunio al legamento collaterale. Già 30 le partite che ha saltato in questo nefasto 2021 (difficilmente lo rivedremo in campo prima del 2022). Oltre a tutti questi malanni, Paulo Dybala, a fine marzo 2020, ha anche contratto il Covid, restando positivo per ben 46 giorni. Uno stop che l’ha debilitato ulteriormente.

Rinnovo Dybala, pochi gol e tanti problemi

In tanti si stanno chiedendo se l’argentino sia un giocatore di cristallo, di quelli che non sono in grado di garantire una continuità di presenza (e rendimento). Massimiliano Allegri è conscio che esiste una Juventus con Paulo Dybala e una senza Paulo Dybala. Con il 10 in campo, i bianconeri diventano qualitativamente migliori. L’imprevidibilità della Joya rende la squadra più pericolosa in attacco e, anche a livello di gioco, la fluidità è migliore. Tuttavia, i numeri sono allarmanti. Nell’anno solare 2021, ha segnato solo 11 gol. Se si guarda all’ultimo anno e mezzo, sono 13 le reti totali (nella stagione 2019/20 ne aveva segnati 17, ben 26 due anni prima). Avere un Paulo Dybala al 100% della condizione fisica è fondamentale per far decollare la Vecchia Signora.

Rinnovo Dybala, la Juventus vuole aspettare

Dopo una lunga trattativa, durata mesi, sembrava che il prolungamento del contratto di Paulo Dybala, in scadenza al termine della stagione in corso, fosse ormai cosa certa. Anche le modalità sono note da tempo: contratto sino al giugno del 2026 con un ingaggio pari a 10 milioni di euro a stagione (bonus compresi). Uno stipendio principesco, soprattutto in un momento in cui la Juventus sta vivendo una situazione economica complicata. Ora, alla luce dei tanti infortuni che stanno condizionando il rendimento di Paulo Dybala, la Juventus potrebbe anche decidere di aspettare per farsi un’idea più chiara sulla situazione. La volontà di arrivare alla classica fumata bianca c’è ma con la certezza di poter contare su Paulo Dybala in modo continuativo.

OMNISPORT