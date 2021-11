Juventus, problemi in vista: Dybala e Bentancur infortunati in nazionale

13-11-2021 10:12

La pausa per le nazionali regala sempre gioie, si fa per dire, alle squadre di club. Soprattutto per i giocatori impegnati in Sudamerica, le lunghe trasferte e le fatiche accumulate sottopongono i giocatori a stress fisici non indifferenti, e questo li rende più soggetti a infortuni di tipo muscolare. È proprio ciò che è successo nello scontro tra Argentina e Uruguay nel corso delle qualificazioni COMNEBOl al mondiale in Qatar, ai giocatori della Juventus Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur.

La Joya si è fermata nella notte a causa di un problema fisico, rimasta negli spogliatoi all’intervallo dopo aver firmato l’assist per el Fideo Di Maria. Infortunio di natura muscolare, la Juve rimane molto in ansia. Meno ansia e preoccupazione per Rodrigo Bentancur, anche lui uscito acciaccato ma in questo caso per colpa di una brutta botta al ginocchio patita sul finale di gara dopo un duro contrasto su Correa.

Entrambi saranno da valutare nelle prossime ore, soprattutto l’ex Palermo desta parecchia preoccupazione per la marea di infortuni subiti nell’ultimo anno e mezzo.

